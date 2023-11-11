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「忠犬八公」百年冥誕 象徵忠誠堅貞至今人氣仍高

中央社／東京11日綜合外電報導
忠犬八公在澀谷車站外的銅像，如今不但是人們相約會面的標的，也是外國遊客常造訪觀光景點。(歐新社)
忠犬八公在澀谷車站外的銅像，如今不但是人們相約會面的標的，也是外國遊客常造訪觀光景點。(歐新社)

日本忠犬八公在東京澀谷站外等待不會回來的主人，至死不渝的忠心之姿傳為佳話。專家認為，每個人都有過想見最喜歡的人卻見不到的經驗，八公可能引發共鳴至今持續受到喜愛。

日本時事通信社日前報導，生前持續在東京澀谷站等待飼主返家的「忠犬八公」，本月迎來百年冥誕。澀谷站前的八公銅像除早已成為日本民眾相約碰面的場所外，對外國觀光客也是必訪觀光景點。

專家談到八公至今仍受人們喜愛的理由說：「想見最喜歡的人卻見不到，每個人都有這樣的經驗，可能因此引發了超越男女老少及國籍的共鳴。」

白根紀念澀谷區鄉土博物館及文學館表示，秋田犬八公1923年11月出生於現在的秋田縣大館市，被非常愛狗的東京帝國大學教授上野英三郎從1924年1月起飼養，取名「小八」，但上野在1925年5月不幸因病猝逝。

上野過世後，八公輾轉待過上野夫人親戚家等處，之後被寄養在住家離澀谷站不遠的園藝職人家中，八公從那時開始早晚都會前往澀谷站。

白根紀念澀谷區鄉土博物館及文學館研究員松井圭太推測說，過去出差回來看到八公在澀谷站等待的上野很開心，非常寵愛八公，因此八公可能覺得上野長時間不在時，只要去車站就能見到主人。

在澀谷站外等待主人的八公一開始被認為是流浪狗，一度遭驅趕或被欺負，直到1932年10月一篇新聞介紹「等待死去主人歸來的狗」後，才搖身一變成高人氣忠犬。

忠犬八公的故事曾被好萊塢改編成電影「忠犬小八」(Hachi: A Dog's T...
忠犬八公的故事曾被好萊塢改編成電影「忠犬小八」(Hachi: A Dog's Tale)，由李察吉爾(Richard Gere，右)主演。(取材自IMDb)

八公11歲時於1935年3月死去，人們最初為其打造的銅像在二戰時上繳國家，目前的銅像是在戰後的1948年8月重建。

松井說，澀谷區設區跟八公登上新聞版面是同一年，可謂一同成長；且當年的澀谷區尚無發展，託八公的福成為全日本知名的區。

今年萬聖夜前為避免發生人群踩踏意外，罕見看到八公銅像被圍起，不讓民眾在此處聚集；但回顧八公銅像設立以來，至今幾乎沒有發生銅像被破壞情況。

松井說，沒有任何人破壞八公銅像真的非常了不起，或許八公就像大家所認識的朋友般存在。

產經新聞報導，今年11月10日是八公百歲冥誕，應景活動陸續登場。包括八公出生地秋田縣大館市政府與澀谷區專案小組聯手，從11月7日起開始販售紀念麵包。

JR澀谷站從今天開始販售「八公冥誕100年紀念車票」；東京地下鐵澀谷站及表參道站，將從11月12日起自行販售紀念車票。大館市今天及明天也會舉行八公嘉年華，祝賀八公百歲冥誕。

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