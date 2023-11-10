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全球剩一張 鐵達尼號頭等艙晚餐菜單將拍賣 估價7萬英鎊

編譯羅方妤／即時報導
目前已知全球僅剩一張的鐵達尼號沉船前幾天頭等艙晚餐菜單，將在英國時間11日拍賣，預計成交價將高達7萬英鎊。（美聯社）
目前已知全球僅剩一張的鐵達尼號沉船前幾天頭等艙晚餐菜單，將在英國時間11日拍賣，預計成交價將高達7萬英鎊。（美聯社）

印度斯坦時報報導，目前已知全球僅剩一張的鐵達尼號沉船前幾天頭等艙晚餐菜單，將在英國時間11日拍賣，預計成交價將高達7萬英鎊（約8.5萬美元）。這份菜單是1912年4月11日鐵達尼號頭等艙晚餐菜單，是頭等艙乘客們同年4月15日遇難前幾天吃的晚餐。

CNN指出，這份菜單讓人得以一窺頭等艙乘客能享用到豪華餐點，包括生蠔、沙朗牛佐山葵奶油和防風草泥，甜點有杏桃塔和維多利亞布丁。

英國拍賣行奧德里奇家族拍賣行（Henry Aldridge and Son）網站表示，這份菜單原屬於來自加拿大東部諾瓦斯科細亞省（Nova Scotia）史學家史蒂芬森（Len Stephenson），尚不清楚他如何拿到這份菜單。鐵達尼號沉船事故發生後，罹難者遺體都被該省。而這份菜單上的水漬顯示它很可能原本是在鐵達尼號罹難者的身上。史蒂芬森2017年去世後，他的女兒瑪莉．安妮塔（Mary Anita）近期檢查他的遺物時發現了這份菜單。

紐約時報報導，多年來也有其他鐵達尼號菜單陸續被拍出。在2012年，一份鐵達尼號頭等艙最後一頓午餐菜單以12萬美元被拍出。三年後，一份鐵達尼號頭等艙最後一頓晚餐的菜單則以超過11萬8000美元的價格被拍出。

拍賣 紐約時報 印度

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