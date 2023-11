全球剩一張 鐵達尼號頭等艙晚餐菜單將拍賣 估價7萬英鎊

印度 斯坦時報報導,目前已知全球僅剩一張的鐵達尼號沉船前幾天頭等艙晚餐菜單,將在英國時間11日拍賣 ,預計成交價將高達7萬英鎊(約8.5萬美元)。這份菜單是1912年4月11日鐵達尼號頭等艙晚餐菜單,是頭等艙乘客們同年4月15日遇難前幾天吃的晚餐。

CNN指出,這份菜單讓人得以一窺頭等艙乘客能享用到豪華餐點,包括生蠔、沙朗牛佐山葵奶油和防風草泥,甜點有杏桃塔和維多利亞布丁。

The first-class menu on the Titanic is expected to fetch up to $86,000 in an auction of memorabilia related to the shipwreck.

Henry Aldridge & Son, one of the leading auction houses of antiques and collectibles in the UK, said on November 7 that the first class dinner menu on the… pic.twitter.com/reVmkmZXsB