南極上菜炒米粉 台南女兒謝伽欣前進「世界最遠廚房」

謝伽欣（Jacqui Hsieh）將隨澳洲南極計畫科研團隊，在「世界最遠的廚房」提供42人餐食，行前她在廚房測試南極計畫的餐食準備。（圖：澳洲南極局提供）

澳洲 將啟動近年最大南極洲考察計畫，台南女兒謝伽欣（Jacqui Hsieh）11月將隨科研團隊，在「世界最遠的廚房」提供42人餐食。海鮮拼盤、法國可頌，甚至「台式炒米粉」都將出現在南極餐桌。謝伽欣接受中央社專訪表示：「我的角色是希望他們在那個環境可以好好專注工作」。

位於南極洲邦傑山（Bunger Hills）的艾傑華斯大衛大本營（Edgeworth David Base Camp）是澳洲南極研究計畫（Antarctic Program）最宏偉的深野營地之一，預計將運作三年。去年研究團隊飛往當地搭建帳篷平台，添加新的帳篷，並建造廚房地基。廚房猶如計畫核心，廚房建造起來，研究工作才能展開。

謝伽欣接受中央社專訪分享，這個「世界最遠的廚房」花費團隊兩年建造，包括建材、搭造方式、地基平台設計等都必須審慎評估，盡力把環境衝擊降到最低。此外，由美國南極站出借的廚房帳篷設施，在去年空投過程時遇到許多挑戰，幸好種種困難被一一克服，「我們的團隊創造了很多不可思議的事情」，待研究計畫結束後，臨時廚房就會拆除。

澳洲在2021年底針對南極計畫展開全球人才徵選。在極地工作數周，對工作者的身心都是極大負擔。謝伽欣歷經8個月的面試，通過心理測驗、專業背景審查、面談及體檢後脫穎而出，取得2022-2023年梯次的南極廚師職位。

她在塔斯馬尼亞（TAS）霍巴特（Hobart）接受嚴實訓練，期間並於金斯敦（Kingston）南極總部擔任後勤支援，記錄科學團隊飲食需求、採購及設計菜單等。她今年初飛往南極凱西站（ Casey Station）及邦傑山考察，接著隨破冰船前往海獅、企鵝棲息的麥夸利島（Macquarie Island）支援物資運送。以白人及男性為主澳洲聯邦政府體系，英語非母語的亞裔女性並不多見。

謝伽欣非廚師出身，她大學就讀環境保護及土地管理，由於熱愛下廚及健康飲食，來到澳洲才開始學習廚藝及烘焙。在高壓的餐廳廚房工作幾年後，謝伽欣選擇進修幼兒教育學位，並在西澳洲政府醫院及國際住宿女校（Methodist Ladies College）服務，為100名不同年齡層的學童準備餐食，走上另類的廚師之路。

醫院、學校的經驗與餐廳廚房完全不同，謝伽欣要確保食物營養充足，更要照顧有特殊飲食需求的孩童。除了素食者，還有人不吃乳製品、海鮮，或只能吃無麩質食物等等。謝伽欣開始研究特殊食譜，端出的食物不僅美味，更充滿用心與溫暖。

除了有照顧不同飲食習慣人群的豐富經驗，在艱困環境工作更難不倒謝伽欣。她12歲離家求學，很早開始適應團體與偏鄉生活，「南極很類似這樣的環境」。她也曾在西澳的野生保育區提供餐食，團隊在叢林環境紮營，得小心具有攻擊性的澳洲野犬（Dingo）在附近出沒。這些特殊經驗成為謝伽欣加入南極考察計畫的重要基礎。

前往南極邦傑山的營地後，謝伽欣每周將向距離450公里遠的凱西站發送需要的物資清單。由於臨時搭建廚房的水、電有限，多數食物包括蔬菜 、肉類等都會先進行處理，並以真空包裝用小飛機空運送達，再到廚房加熱上桌。臨時廚房甚至沒有自來水，用水得靠「融冰」造水解決。廚房將有2個120公升大水箱，解決烹飪、洗碗、沐浴等需要。所有污水及垃圾都得分類回收進行後續處理。

在臨時廚房，謝伽欣有2個烤箱、2口爐及1個蒸鍋，提供她在營地烹煮簡單食物，例如將冷凍生可頌麵團退冰、發酵後烘烤新鮮麵包、巧克力熔岩蛋糕、薯泥等素食。她還特別設計一款亞洲菜單，包括台式豆瓣醬炒香菇米粉、日式味增豆腐、印尼沙嗲蔬菜、四川辣椒炒義粉等，簡單的極地餐桌重現一個地球村。目前南極夏季屬極晝，多數時候日照強，但若遇上天氣變化，也可能影響補給運送，謝伽欣必須保持靈活。

除了提供營地飲食，因應科學家可能前往其他地區勘查數天，謝伽欣必須仔細計算、分配充足且方便攜帶的乾燥食品，「如果科學家要出去一周，就要準備兩周的食物。只能多、不能剛剛好」。

謝伽欣預計在南極洲營地待上12周，提供包括27名科學家共42人的飲食。其中，約有一半的科學家吃素、2人是全素者，還有人只吃海鮮不吃紅肉，飲食需求複雜，必須分別處理。一位冰川學家還有諸多過敏情形，得避開堅果、奶製品、含麩食物，甚至不能吃洋蔥、生的蔬菜及水果，謝伽欣坦言這非常具有挑戰，「我大概花了兩個月的時間研究他可以吃什麼，而且是要可以放乾燥的」。

研究團隊將一起在極地度過澳洲最重要的節慶耶誕節。考量當地生態及避免病菌交叉感染的可能，南極的餐食不能使用雞、鴨等禽類，屆時不會有傳統的烤火雞上桌。謝伽欣將準備烤火腿、烤蔬菜、海鮮冷盤、生蠔、起司盤、聖誕節 布丁等，讓團隊在嚴寒中度過最溫暖的節日。

特別的是，27名科學家有超過一半是女性，且平均年齡僅30多歲，與其他南極站以男性科學家及工作者為主的組成截然不同。謝伽欣分享，為此她特別在設計菜單時，把一些小點心（finger food）寫進去。

她也對供應素食者食物進行革新，過去其他南極站提供素食者的餐食比較基本，而台灣很多食物都是素食友善，因此她也引進相同概念在素食的設計，希望能支持團隊科研工作。

謝伽欣認為，廚師在南極站扮演溫暖的角色、要去照顧人，「是一個強大的支持者，提供食物及慰藉」，而非要求廚藝頂尖。她定位自己的角色：「希望他們在那個環境可以好好專注工作。」