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智商情商雙高「4星座」天蠍八面玲瓏、這星座天生王者

聯合新聞網／ 即時報導
「4個星座」智商情商都很高，在職場上不僅能力表現良好，與人交往時也懂得應對進退。（取材自unsplash）
「4個星座」智商情商都很高，在職場上不僅能力表現良好，與人交往時也懂得應對進退。（取材自unsplash）

日常生活中，常常要跟各種人打交道，而那些做事靠譜有責任感的人，往往更受歡迎。搜狐網運勢專欄分享4個智商、情商皆一流的星座，聰明又擅長處理人際關係的他們，在遇到問題時往往能展現非凡的格局，總有一天能出人頭地。

1. 天蠍座

說到聰明獨立、潛力無窮，就不得不提天蠍座。天蠍在職場上表現十分優秀，大腦聰明智商高的他們，能處理好自己的任務，還能把這些任務做到盡善盡美。而天蠍座的守護行星是象徵潛力的冥王星，無論遇到多大的困難，他們都能愈挫愈勇，激發出自身無限潛力。天蠍對情感的掌控能力很強，善於處理職場人際關係，既能保持獨立性，又能和周圍人搞好關係。他們在職場中八面玲瓏，是大家都羨慕的對象，也是十二星座中最具智慧的人。

2. 獅子座

獅子座是高調的「王者」，是十二星座中的天之驕子。他們生來就具備王者風範，生性張揚的他們十分高調，非常善於表現自己，優秀的他們也習慣享受別人投來欣賞的目光。獅子座自尊心非常強，很愛面子，他們渴望在人前展現完美形象，一絲絲的不完美都會打擊到他們的自尊心。不過，獅子座其實也非常懂得付出，為了向大家證明自己的能力，不論遇到任何挫折都會努力克服。對情商與智慧同時在線的獅子座而言，成功是必然結果。

3. 處女座

擅長規畫的處女座，在工作時非常認真謹慎，會將每個細節規畫得井井有條。他們做事時有自己的態度和方式，懂得規畫自己的生活。屬於完美主義追求者的他們總是未雨綢繆，相信只要自己規畫好，未來就會更加從容。對處女座而言，理性規畫十分重要，能幫助自己在面對突發狀況時穩住腳步。他們的每一步都顯得謹慎仔細，總是對未來保持敬畏之心，並從不斷積累的經驗中提升認知，遲早會出人頭地。

4. 巨蟹座

巨蟹座給人的第一印象是「驚豔」，當真正和他們接觸以後，還會發現他們似乎有點高不可攀，讓人覺得他們有著獨特魅力。巨蟹不僅顏值出眾，從小就不缺追求者，身邊朋友也很多，不論和同性或異性的相處都非常融洽。而且他們對待任何人都很有禮貌，有巨蟹座在的地方總是氣氛良好。說到底，他們情商極高，善於和人交流溝通，且極具智慧，因此成功對巨蟹而言也是觸手可得。

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