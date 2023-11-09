我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

怎麼看拜習會？專家分析：習近平壓力比拜登沉重

日外海誕生全球最新島嶼 海中冒出過程全都錄

受不了妻子碎念大小事 退休男堅持老年離婚卻後悔了

聯合新聞網／ 即時報導
一位日本丈夫堅持一定要老年離婚，但卻發現財產分配上和自己想的並不同。示意圖，非當事人及事物。(取材自ingimage)
一位日本丈夫堅持一定要老年離婚，但卻發現財產分配上和自己想的並不同。示意圖，非當事人及事物。(取材自ingimage)

結婚成家之後，彼此之間就必須相互磨合，像是生活習慣方面，就得調整到另一半可以接受的程度，否則就算一時沒事，長久累積下來，也可能造成糾紛。近來日本媒體，就有一則這樣的感情案例。

根據日本媒體「現代ビジネス」報導，一位化名啟二的59歲男性，過去在一家東京的企業上班，並且身居要職，因此退休前早早還清了貸款，而且也有相當程度的退休存款，看似不需要擔憂老年生活。

然而，啟二近來卻和長年相伴的妻子，有些不愉快的衝突。妻子長年來都是專職家庭主婦，什麼家事都顧得好好的。但也因為一絲不苟的性格，她經常在很多小地方上要求啟二，像是「我要準備晚餐，下班比較晚的話一定要事先講」、「考慮到老年生活，一定要好好節省」、「為了身體著想，就別抽菸了」。

平常生活壓力已經夠大了，因此這些小小的微詞讓啟二感到相當煩躁。加上他看到一些影劇作品或雜誌，都提到「老年離婚」的話題，因此自己也起心動念。他曾經向妻子提起此事，但是妻子並不答應，30歲的兒子也從中調停。

另一方面，啟二在進行離婚手續時，本來以為家裡的錢都是自己賺，且也沒有什麼外遇行為，因此財產應該歸他所有，但法律上卻規定妻子有分一半的權利。加上堅持要離婚過清閒日子，不只是妻子，連兒子也感到不能接受，結果最後雖然順心離了婚，不僅沒有分到預想中的財產，還因此跟兒子決裂，讓他感到相當後悔。

退休 日本 貸款

上一則

銀行家花200萬買懷俄明州舊礦場 稀土價值上看370億

延伸閱讀

外遇85%發生在職場…10大易出軌職業 「教師」竟排第2

外遇85%發生在職場…10大易出軌職業 「教師」竟排第2
陳建斌被爆有私生子 夫妻這舉動撇婚變

陳建斌被爆有私生子 夫妻這舉動撇婚變
賈乃亮爆帶新歡回家過夜 「復合李小璐」希望渺

賈乃亮爆帶新歡回家過夜 「復合李小璐」希望渺
李現緋聞女友 曬「止吐神器」莫非是…

李現緋聞女友 曬「止吐神器」莫非是…

熱門新聞

示意圖/ingimage

苦難都熬完了…11月「天賜好兆頭」3生肖事業財運一路旺

2023-11-02 16:04
節氣「立冬」示意圖。（記者賴香珊／攝影）

立冬將至 龍年犯沖4生肖當心 把握時間拚轉運

2023-11-05 00:18
西班牙國王菲利浦六世為公主戴上查理三世勳章。（取材自X／@CasaReal）

未來的西班牙女王…最美公主成年宣誓 父王青澀照曝光

2023-11-04 04:45
圖為生肖外表單純，內心老狐狸示意圖。(ingimage)

「這些生肖」一臉憨卻是老狐狸？豬裝笨、龍扮正直、他不說話默默算計

2023-11-08 06:23
有些星座的人一旦鎖定感情對象，就不會輕言放棄。示意圖。（取材自pixabay）

「愛上了絕不放棄」星座排行 天蠍執念驚人、這星座被甩鬥志旺

2023-11-08 19:58
五個星座最容易成為「職場黑馬」，一起看看有誰上榜了吧。（取材自pexels）

5星座天生能力強 最有望成為「職場黑馬」獅子成領導、雙子有優勢

2023-11-08 07:58

超人氣

更多 >
洛杉磯華女慘遭分屍 同住父母失蹤 丈夫涉重嫌被捕

洛杉磯華女慘遭分屍 同住父母失蹤 丈夫涉重嫌被捕
這個品牌的手機超保值 安卓沒得比

這個品牌的手機超保值 安卓沒得比
銀行家花200萬買懷俄明州舊礦場 稀土價值上看370億

銀行家花200萬買懷俄明州舊礦場 稀土價值上看370億
「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘

「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘
康乃爾華生仇猶被捕 母親曾在以色列念研究所

康乃爾華生仇猶被捕 母親曾在以色列念研究所