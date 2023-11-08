另類警犬 洛杉磯警方派機器狗處理持槍嫌犯對峙場面

洛杉磯市警局在對峙當中，派出了「備受爭議」的機器警犬。（美聯社）

洛杉磯 警察局今天清晨出動特勤隊，包圍一輛持槍嫌犯搭乘的公車，一度派出機器狗，後來這場對峙和平落幕、沒有傷亡。

洛杉磯時報報導，洛杉磯市警局（LAPD）在今天清晨這場對峙當中，派出了「備受爭議」的機器警犬。

洛杉磯市議會今年5月投票 以8比4通過，接受民間組織捐贈，把價值28萬美元的狗型機器人交給警察局使用。

當時反對人士聚集在市議會，抗議其可能侵害隱私 、容易遭人濫用、恐傷害有色人種等疑慮。

這台機器狗小名Spot（點點），重量31公斤，高度約70公分，外觀與一隻大麥町相似，裝有360度鏡頭，可收集周遭資訊，即時傳送到警官手中的平板電腦。另有一具機器手臂，可以用來開門或偵測化學物質。

今天清晨4時，洛杉磯警方出動特勤小組，包圍一輛停在街頭的公車。

當時警方接到公車司機的報案，指稱乘客發現一名男子身上帶著槍枝。趁這名男子在車上睡著時，司機把公車停在路旁，疏散車上其他乘客。

電視台KTLA的鏡頭拍到，特勤隊與嫌犯2個小時的對峙過程中，派出了機器狗到公車上偵察，協助警方確認公車上的嫌犯睡著了。

男子醒來之後走出公車，與警方隔空交談一陣子，高舉雙手向警方投降，隨後遭到逮捕。