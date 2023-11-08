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「愛上了絕不放棄」星座排行 天蠍執念驚人、這星座被甩鬥志旺

聯合新聞網／ 即時報導
有些星座的人一旦鎖定感情對象，就不會輕言放棄。示意圖。（取材自pixabay）
有些星座的人一旦鎖定感情對象，就不會輕言放棄。示意圖。（取材自pixabay）

感情世界雖然無法強求，但有些人一旦愛上了，即使被甩，也可能會一直糾纏不放，認定非要那個人不可。日本網站「占TV」近來就分析12星座的人，哪些是在感情世界裡，死抓住不放手的人。

第12名 處女座

處女座有著潔癖和纖細的性格，被甩了就會傷透了心，再也不想和對方見面。

第11名 天秤座

受歡迎的天秤不需要執著，再找下個新對象就好。

第10名 魔羯座

魔羯座個性現實，覺得機會渺茫，就會果斷放棄。

第9名 金牛座

如果不好好說清楚，金牛可能還不曉得自己已經被甩了。

第8名 獅子座

被甩這件事很傷獅子的自尊。不過如果認定對方是特別的，或許會選擇重新追求。

第7名 雙子座

雙子會以挑戰的心態，再次嘗試追求對方。

第6名 射手座

性格樂天的射手，即使告白失敗，也會很快復活並再度發起攻勢。

第5名 巨蟹座

重感情的巨蟹座即使被甩了，也還是會念念不忘對方。

第4名 水瓶座

水瓶座把戀人和朋友的界線畫得很模糊，就算重新當回朋友，也可能再次產生戀情。

第3名 天蠍座

天蠍座屬於一旦喜歡上了，就會賭上性命去追求的類型，因此自然不容易放棄。他們的執念在12星座裡排行第一，即使狀況不利，也會一直伺機埋伏著，等待好時機大舉進攻。

第2名 雙魚座

雙魚座本來就偏感性，一旦戀愛了，更是會照著本能來驅使自己的行動。他們會情不自禁地，一直在喜歡的人身邊徘徊，但也可能因為這樣子，讓他們得到對方的關注及同情。

第1名 牡羊座

好勝心強的牡羊座，在追求戀人的時候，才不會因為一、兩次的失敗就灰心喪志。甚至被甩了，反而會認為「為什麼我會被甩？我怎麼可能輸給誰誰誰」，更激起他們的鬥志。

日本

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