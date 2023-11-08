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金卡戴珊翹臀太火辣 親上陣秀Swarovski x SKIMS聯名

記者孫曼／即時報導
金卡戴珊演繹Swarovski x SKIMS系列身體首飾。（圖：施華洛世奇提供）
金卡戴珊演繹Swarovski x SKIMS系列身體首飾。（圖：施華洛世奇提供）

奧地利水晶品牌施華洛世奇（Swarovski）與攜手美國內衣品牌SKIMS，聯手推出一系列優雅閃耀的身體首飾、內衣和服飾，結合Swarovski的奢華燦爛與SKIMS標誌性面料的精巧工藝，全新聯名系列形象更由SKIMS聯合創始人、創意總監金卡戴珊（Kim Kardashian）親自演繹，自即日起於紐約第五大道全新Swarovski旗艦店、指定專門店Skims.com和部分奢侈品店作全球發售。

施華洛世奇水水晶與SKIMS內衣攜手推出Swarovski x SKIMS系列身...
施華洛世奇水水晶與SKIMS內衣攜手推出Swarovski x SKIMS系列身體首飾。（圖：施華洛世奇提供）

施華洛世奇水水晶與SKIMS內衣攜手推出Swarovski x SKIMS系列身...
施華洛世奇水水晶與SKIMS內衣攜手推出Swarovski x SKIMS系列身體首飾。（圖：施華洛世奇提供）

以金卡戴珊為主角的一系列驚豔大片，由全球知名攝影師Mert Alas掌鏡拍攝，捕捉了Swarovski x SKIMS系列的魅力，系列涵蓋一系列飾有Swarovski水晶的身體首飾和成衣，包括內衣、緊身衣和洋裝。 身體首飾從施華洛世奇的Millenia系列首飾得到啟發，提供包容性尺寸，以閃耀光彩勾勒出女性優雅的輪廓曲線。聯名系列首飾既可以用作疊搭在服裝之上或下，更可搭配頸鍊、項鍊和手鍊配戴。成衣系列綴以閃亮Swarovski水晶，適合在各種場合搭配穿著，SKIMS的標誌性面料可以巧妙契合人體曲線，舒適貼身也彰顯自信。

金卡戴珊演繹Swarovski x SKIMS系列身體首飾。（圖：施華洛世奇提供...
金卡戴珊演繹Swarovski x SKIMS系列身體首飾。（圖：施華洛世奇提供）

金卡戴珊演繹Swarovski x SKIMS系列身體首飾。（圖：施華洛世奇提供...
金卡戴珊演繹Swarovski x SKIMS系列身體首飾。（圖：施華洛世奇提供）

Swarovski x SKIMS系列身體首飾。（圖：施華洛世奇提供）
Swarovski x SKIMS系列身體首飾。（圖：施華洛世奇提供）

金卡戴珊演繹Swarovski x SKIMS系列身體首飾。（圖：施華洛世奇提供...
金卡戴珊演繹Swarovski x SKIMS系列身體首飾。（圖：施華洛世奇提供）

Swarovski x SKIMS系列身體首飾。圖／施華洛世奇提供
Swarovski x SKIMS系列身體首飾。圖／施華洛世奇提供

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