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女教授外遇人夫 親密簡訊「你的年羹堯真黏」成了通姦鐵證

記者陳宏睿／台中即時報導
台中市羅姓女子指控丈夫違法使用她的電腦抓姦，台中高分院判羅女丈夫拘役20天、可易科、緩刑2年確定。（示意圖／ingimage）
台中市羅姓女子指控丈夫違法使用她的電腦抓姦，台中高分院判羅女丈夫拘役20天、可易科、緩刑2年確定。（示意圖／ingimage）

台灣台中市羅姓女子是已婚大學教授，但被丈夫指控與已婚的王姓醫生有染，羅夫從妻子的電腦中發現羅女與王的對話紀錄及出遊證據，甚至有「辦完正事讓你做到爽翻天」、「你的年羹堯真黏」等親密對話，羅夫據此求償，民事獲賠30萬元台幣確定，但羅女認為丈夫使用她電腦的電磁紀錄，妨害隱私，台中高分院仍認定此案雖觸法，但「情堪憫恕」，判拘役20天，緩刑2年確定。

判決指出，羅姓女子是中部某大學教授，與丈夫是高中同學，交往後結婚生子，但羅女因為工作關係，與中部某醫院、已婚王姓醫生有染，羅女丈夫在2019年間，無意間從妻子的筆電、電子信箱、通訊軟體LINE發現，羅女與王的通信、對話資料，前往新竹地區消費紀錄，以及二人的合照等資訊後，發現羅女與王有侵害配偶權的行為。

羅女丈夫發現，羅女與王傳送親密、曖昧的對話訊息，包括「我就說，等我辦完正事就讓你做到爽翻天」、「你的年羹堯真黏」、「第三不可能，現在正流血」、「腳踏兩條船的工作嗎？還是正真的」、「誰叫你找個不愛的還生一窩，找到愛的又得生一窩」、「下腹很疼，很久沒這麼痛了」等語。

羅女丈夫據此向羅女、王男求償100萬元台幣，台中高分院判二人需負連帶賠償責任30萬元，全案確定，不過羅女認為，丈夫無故使用她的筆電、電子信箱、LINE等電磁紀錄，已侵害隱私權，因此委由律師提出妨害電腦使用的告訴。

全案在台中地院審理時，認定已逾告訴期，諭知公訴不受理，後經羅女上訴後，台中高分院發回台中地院審理。

一審釐清此案未逾告訴期，也審酌羅女丈夫在侵害配偶權中提供的電磁紀錄，內容是羅女與王男的LINE對話紀錄、電子郵件往來、出遊互動照片等，屬個人私密資料，不是公開的言論、活動，仍受有隱私權保障。

合議庭認定，羅女丈夫雖是因檢視羅女筆電，發現此案電磁紀錄，蒐集到侵害配偶權事證，但不代表羅女丈夫可任意取得該電磁紀錄，認定羅女丈夫侵害隱私權，判拘役20天，可易科、緩刑2年。

全案上訴台中高分院，維持一審認定，認為羅女丈夫行為有所不該，已觸法，但僅將該電磁紀錄作為訴訟使用，沒有挪用他處，「情堪憫恕」，維持一審原判，全案確定。

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