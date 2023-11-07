「泰勒絲專職記者」徵到了 35歲他自稱了解天后每首歌、每句歌詞

美國小天后泰勒絲。（路透）

美國流行天后泰勒絲 （Taylor Swift）紅遍全球，靠巡演、串流、音樂版權等收入，正式晉身億萬富翁，初估身價達11億元，美國媒體《今日美國報》及《田納西人報》母公司、美國最大報社Gannett集團9月誠徵「泰勒絲專職記者」，最終35歲資深記者布萊恩（Bryan West）自百人中脫穎而出，幸運獲得該職缺。

田納西人報於6日宣布此一消息，稱布萊恩是一名資深記者，也是兩屆奪得艾美獎 的電視製作人，「從數百名申請者中脫穎而出」。

布萊恩在應徵影片中說道，「不可否認的，我是泰勒絲粉」，並列出了自己適任這份工作的13個理由。

他表示，「我關注了很多泰勒絲的新聞，我了解所有的穿搭、每首新歌、每句歌詞、每張專輯、每一次聚會」，他也提到自己擁有無人機操作員執照，曾準確預測泰勒絲專輯發行日期，還是「時代」巡迴演唱會官方IG追蹤的100人之一。

此外，他還列出三首他「無法忍受」的泰勒絲歌曲，包括「Stay Stay Stay、False God、It’s Nice to Have a Friend」，證明儘管他是鐵粉，也可以客觀的報導。

根據徵才公告稱，職缺需經常出差，最好具備寫作、攝影、經營社群媒體 的專業能力，且應徵的時候還要附上求職影片。