我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

丕優調查：富裕國家人民 對美國的好感度高於中國

金山國際旅遊復甦回到疫前水平 獨缺中國客

「泰勒絲專職記者」徵到了 35歲他自稱了解天后每首歌、每句歌詞

編譯徐榆涵／即時報導
美國小天后泰勒絲。（路透）
美國小天后泰勒絲。（路透）

美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）紅遍全球，靠巡演、串流、音樂版權等收入，正式晉身億萬富翁，初估身價達11億元，美國媒體《今日美國報》及《田納西人報》母公司、美國最大報社Gannett集團9月誠徵「泰勒絲專職記者」，最終35歲資深記者布萊恩（Bryan West）自百人中脫穎而出，幸運獲得該職缺。

田納西人報於6日宣布此一消息，稱布萊恩是一名資深記者，也是兩屆奪得艾美獎的電視製作人，「從數百名申請者中脫穎而出」。

布萊恩在應徵影片中說道，「不可否認的，我是泰勒絲粉」，並列出了自己適任這份工作的13個理由。

他表示，「我關注了很多泰勒絲的新聞，我了解所有的穿搭、每首新歌、每句歌詞、每張專輯、每一次聚會」，他也提到自己擁有無人機操作員執照，曾準確預測泰勒絲專輯發行日期，還是「時代」巡迴演唱會官方IG追蹤的100人之一。

此外，他還列出三首他「無法忍受」的泰勒絲歌曲，包括「Stay Stay Stay、False God、It’s Nice to Have a Friend」，證明儘管他是鐵粉，也可以客觀的報導。

根據徵才公告稱，職缺需經常出差，最好具備寫作、攝影、經營社群媒體的專業能力，且應徵的時候還要附上求職影片。

薪資方面，每小時時薪介於21.63至50.87美元（約新台幣670至1600元之間），若以美國今年8月每周平均工時約34.4小時計算，年薪最高可能達到約9萬美元（約新台幣287萬元）。

美國最大報社Gannett集團9月誠徵「泰勒絲專職記者」，最終35歲資深記者布萊...
美國最大報社Gannett集團9月誠徵「泰勒絲專職記者」，最終35歲資深記者布萊恩（Bryan West）脫穎而出，幸運獲得該職缺。(影片截圖)

泰勒絲 艾美獎 社群媒體

上一則

安海瑟薇發女神光 秀寶格麗新珠寶Bulgari Cabochon

延伸閱讀

瑪丹娜穩坐樂壇天后 蕾哈娜、泰勒絲大富婆

瑪丹娜穩坐樂壇天后 蕾哈娜、泰勒絲大富婆
樂壇天后誰最厲害？她這張專輯銷量贏過瑪丹娜、泰勒絲

樂壇天后誰最厲害？她這張專輯銷量贏過瑪丹娜、泰勒絲
搶看泰勒絲演唱會 瘋狂歌迷場外露營半年

搶看泰勒絲演唱會 瘋狂歌迷場外露營半年
泰勒絲歌迷太瘋狂 為衝演唱會第一排「露宿門口6個月」

泰勒絲歌迷太瘋狂 為衝演唱會第一排「露宿門口6個月」

熱門新聞

示意圖/ingimage

苦難都熬完了…11月「天賜好兆頭」3生肖事業財運一路旺

2023-11-02 16:04
節氣「立冬」示意圖。（記者賴香珊／攝影）

立冬將至 龍年犯沖4生肖當心 把握時間拚轉運

2023-11-05 00:18
西班牙國王菲利浦六世為公主戴上查理三世勳章。（取材自X／@CasaReal）

未來的西班牙女王…最美公主成年宣誓 父王青澀照曝光

2023-11-04 04:45
以人均GDP計算世界最富裕20國，新加坡排名第1。圖為2022年9月15日拍攝的新加坡魚尾獅公園景觀。（新華社）

2023全世界最富裕20國排行出爐 美沒排進前5 第1是這國

2023-11-01 00:10
網友們開玩笑說千萬不能魚看到這支影片，否則牠們都知道怎麼光吃餌而不上鉤了。（取材自微博）

釣魚手法被破解？「鐵鉤近在嘴邊」牠大口吃餌卻不上鉤

2023-10-29 04:00
觀世音菩蕯是華人民間普遍敬仰崇拜的神明。（本報資料照片）

逢觀世音菩薩出家日 4生肖放空做1事能讓自己轉運

2023-11-02 04:30

超人氣

更多 >
退休換小房？新家有這五特點生活更方便

退休換小房？新家有這五特點生活更方便
史上首次太空戰鬥 以色列在大氣層外擊落敵方飛彈

史上首次太空戰鬥 以色列在大氣層外擊落敵方飛彈
便宜快餐沒了？麥當勞這幾樣要16元 他驚呼太瘋狂

便宜快餐沒了？麥當勞這幾樣要16元 他驚呼太瘋狂
好市多有機熟蛋用來方便 但為何能保存兩個月？

好市多有機熟蛋用來方便 但為何能保存兩個月？
BBC：美40年來首度動用納稅人錢 悄然助台全面武裝

BBC：美40年來首度動用納稅人錢 悄然助台全面武裝