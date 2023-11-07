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她曝好市多保鮮膜1超神用途 網大讚：被耽誤的防水貼膜

聯合新聞網／即時報導
保鮮膜除了拿來保存食物，也有人發現新功用。圖為保鮮膜示意圖。(本報資料照片)
保鮮膜除了拿來保存食物，也有人發現新功用。圖為保鮮膜示意圖。(本報資料照片)

如果有吃不完的東西，通常會使用保鮮膜將食物包住。日前，有網友在臉書社團分享一款在好市多Costco）所販賣的保鮮膜，並大讚「又找到神奇保鮮膜的新功能了」吸引許多網友關注。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」貼文指出，這款她在好市多購買的保鮮膜，用來當作「足膜」非常方便，忍不住發文大讚「又找到神奇保鮮膜的新功能了。」她透露，先將化妝棉敷上足部去角質水或擦上乳液後，撕下保鮮膜包裹住自己的腳，不只能讓效果加倍，還不容易脫落。

另外，先前有部分民眾認為這款保鮮膜不好撕開，原PO表示，只要角度對，就可以快狠準的將其撕開。最後她還額外提供撕保鮮膜的小撇步，「先在開頭用手撕開一點點，再整個撕會更好撕！大家可以試試看」。

實用方法一曝光，不少網友稱讚原PO有創意，「這樣用，就不心疼了誒」、「沒想到還能這樣用～」、「生活智慧王」、「原來它還有這種功能！」、「被保鮮膜耽誤的防水貼膜，建議重新歸類在醫療、美容相關用品類別」。

貼文底下，竟還釣出一票內行人分享此款保鮮膜的其他用途，「自己染頭髮時貼在脖子跟肩膀，不會弄髒，染完就丟也很方便呢」、「自己修瀏海的時候，也可以貼一張在額頭到鼻子的位子，不會沾屑屑」、「我拿來當瑪芬蛋糕的『蓋子』，外出或是送人很方便，不用再用保鮮盒或是袋子裝起來」、「我上次手受傷洗澡也用這個包，比包塑膠袋好用」。

好市多 臉書 Costco

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