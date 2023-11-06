「六人行」馬修派瑞去世 珍妮佛安妮絲頓最難承受 心情難以平復

珍妮佛安妮絲頓（左）和馬修派瑞合作多年，難以接受他的猝逝。（取材自IMDb）

「六人行」（Friends）幾位主角包括寇特妮考絲（Courteney Cox）、麥特勒布蘭（Matt LeBlanc）、珍妮佛安妮絲頓（Jennifer Anniston）、麗莎庫卓（Lisa Kudrow）與大衛史威莫（David Schwimmer）一起出席合作超過10年的馬修派瑞 （ Matthew Perry）葬禮，昔日他們共事時關係非常密切，去爭取調漲片酬都是聯合陣線，也把彼此當成朋友，馬修54歲猝逝令他們都很感傷。不過「紐約郵報」八卦 版報導，珍妮佛安妮絲頓與寇特妮考絲尤其難過，特別是前者，因為她的父親一年前才去世，她尚在撫平失落的階段，現在又碰上老夥伴離開，等於是雙重打擊。