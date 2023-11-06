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「六人行」馬修派瑞去世 珍妮佛安妮絲頓最難承受 心情難以平復

記者蘇詠智／即時報導
珍妮佛安妮絲頓（左）和馬修派瑞合作多年，難以接受他的猝逝。（取材自IMDb）
珍妮佛安妮絲頓（左）和馬修派瑞合作多年，難以接受他的猝逝。（取材自IMDb）

「六人行」（Friends）幾位主角包括寇特妮考絲（Courteney Cox）、麥特勒布蘭（Matt LeBlanc）、珍妮佛安妮絲頓（Jennifer Anniston）、麗莎庫卓（Lisa Kudrow）與大衛史威莫（David Schwimmer）一起出席合作超過10年的馬修派瑞（ Matthew Perry）葬禮，昔日他們共事時關係非常密切，去爭取調漲片酬都是聯合陣線，也把彼此當成朋友，馬修54歲猝逝令他們都很感傷。不過「紐約郵報」八卦版報導，珍妮佛安妮絲頓與寇特妮考絲尤其難過，特別是前者，因為她的父親一年前才去世，她尚在撫平失落的階段，現在又碰上老夥伴離開，等於是雙重打擊。

在「六人行」中，馬修派瑞扮演舉止斯文、言語犀利因此常被懷疑性向的錢德，最後和寇特妮考絲扮演的莫妮卡從好友變成戀人，領養了雙胞胎後一起搬到紐約近郊展開新的生活。寇特妮在後半段的情節中與馬修配成對，當然有很多的對手戲，也使彼此距離變得更近，戲裡的老公過世了，她不可能不受到衝擊。她在戲外和珍妮佛是交情最好的姐妹，馬修葬禮當天，她們兩個也差不多同時間抵達，表情都很哀戚，還不太能接受這個令她們震驚又難過的事實。

寇特妮考絲（左）和馬修派瑞在「六人行」被配對，彼此對手戲相當多。（取材自IMDb...
寇特妮考絲（左）和馬修派瑞在「六人行」被配對，彼此對手戲相當多。（取材自IMDb）
馬修派瑞去世讓昔日工作夥伴很感傷。（路透資料照片）
馬修派瑞去世讓昔日工作夥伴很感傷。（路透資料照片）

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