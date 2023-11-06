12星座平常不顯露的一面：土象是完美主義者、他們遭背叛「吵鬧沒完」

透過星座分析，瞭解每個人的隱藏性格。（ingimage）

出外社會闖蕩，難免有必須違背自己個性，表裡不一的時候。日本 網站「占TV」近來就分析四象12星座的人，每個星座在自己的內心深處，都隱藏著什麼樣的「潛在人格」。

火象星座（牡羊、獅子、射手）

火象星座懷抱著遠大的目標，總是看似勇往直前。然而，他們即使長大成人，卻還是有著反抗期般的情緒，一旦事情不如己意時就會鬧彆扭。像是牡羊座容易口出惡言，獅子座會不願拉下臉，射手座則會暴走行動。不過在大鬧一番後，他們也會感到神清氣爽而恢復正常。

土象星座（金牛、處女、魔羯）

認真而慎重的地象星座，內心是個頑固的完美主意者，會認為一件事情，就是一定要「非得這樣做不可」才對。像是金牛座對於美感，處女座對於禮儀規範，以及魔羯座在金錢的管控上，都有屬於自己的一套堅持。想和他們交流，就得接受這套看法才行。

風象星座（雙子、天秤、水瓶）

知性且好奇心旺盛的風象星座，看似是通情達理，受眾人歡迎的對象。但其實他們的內心非常理性，不會為了他人去燃燒自己。例如雙子座就不太過拘泥執著，天秤座對誰都一視同仁，水瓶座則是會保持好自己與他人的距離。面上保持笑容的他們，態度上其實是冷眼旁觀。

水象星座（巨蟹、天蠍、雙魚）

重感情的水象星座，常常會義無反顧地去愛一個人。但也因為對人用情太深，結果往往有著希望獲得回報的強烈執著。一旦覺得自己遭到背叛時，巨蟹座可能會大吵大鬧，天蠍座會堅持不退，雙魚座則是嚎啕大哭等等，變得沒完沒了，讓人感到棘手的存在。