我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

無一倖免…加薩逾萬人罹難 聯合國：已成兒童墳場

眾院中國委員會領袖樂見拜習會 籲對話競爭並進

12星座平常不顯露的一面：土象是完美主義者、他們遭背叛「吵鬧沒完」

聯合新聞網／ 即時報導
透過星座分析，瞭解每個人的隱藏性格。（ingimage）
透過星座分析，瞭解每個人的隱藏性格。（ingimage）

出外社會闖蕩，難免有必須違背自己個性，表裡不一的時候。日本網站「占TV」近來就分析四象12星座的人，每個星座在自己的內心深處，都隱藏著什麼樣的「潛在人格」。

火象星座（牡羊、獅子、射手）

火象星座懷抱著遠大的目標，總是看似勇往直前。然而，他們即使長大成人，卻還是有著反抗期般的情緒，一旦事情不如己意時就會鬧彆扭。像是牡羊座容易口出惡言，獅子座會不願拉下臉，射手座則會暴走行動。不過在大鬧一番後，他們也會感到神清氣爽而恢復正常。

土象星座（金牛、處女、魔羯）

認真而慎重的地象星座，內心是個頑固的完美主意者，會認為一件事情，就是一定要「非得這樣做不可」才對。像是金牛座對於美感，處女座對於禮儀規範，以及魔羯座在金錢的管控上，都有屬於自己的一套堅持。想和他們交流，就得接受這套看法才行。

風象星座（雙子、天秤、水瓶）

知性且好奇心旺盛的風象星座，看似是通情達理，受眾人歡迎的對象。但其實他們的內心非常理性，不會為了他人去燃燒自己。例如雙子座就不太過拘泥執著，天秤座對誰都一視同仁，水瓶座則是會保持好自己與他人的距離。面上保持笑容的他們，態度上其實是冷眼旁觀。

水象星座（巨蟹、天蠍、雙魚）

重感情的水象星座，常常會義無反顧地去愛一個人。但也因為對人用情太深，結果往往有著希望獲得回報的強烈執著。一旦覺得自己遭到背叛時，巨蟹座可能會大吵大鬧，天蠍座會堅持不退，雙魚座則是嚎啕大哭等等，變得沒完沒了，讓人感到棘手的存在。

日本

上一則

奇景 南加鯨魚繞船3小時 依依不捨「揮手致意」

延伸閱讀

11月5日星座運勢 巨蟹慾望蔓延 牡羊金錢瓜葛

11月5日星座運勢 巨蟹慾望蔓延 牡羊金錢瓜葛
戀愛一頭熱血型+星座男？O型牡羊只看臉、「這組合」專追朋友追的女生

戀愛一頭熱血型+星座男？O型牡羊只看臉、「這組合」專追朋友追的女生
10月31日星座運勢 牡羊愛情運佳 水瓶頭腦靈活

10月31日星座運勢 牡羊愛情運佳 水瓶頭腦靈活
星座四象「精神年齡」分析：牡羊不服輸、這星座成熟不與人爭

星座四象「精神年齡」分析：牡羊不服輸、這星座成熟不與人爭

熱門新聞

示意圖/ingimage

苦難都熬完了…11月「天賜好兆頭」3生肖事業財運一路旺

2023-11-02 16:04
節氣「立冬」示意圖。（記者賴香珊／攝影）

立冬將至 龍年犯沖4生肖當心 把握時間拚轉運

2023-11-05 00:18
西班牙國王菲利浦六世為公主戴上查理三世勳章。（取材自X／@CasaReal）

未來的西班牙女王…最美公主成年宣誓 父王青澀照曝光

2023-11-04 04:45
以人均GDP計算世界最富裕20國，新加坡排名第1。圖為2022年9月15日拍攝的新加坡魚尾獅公園景觀。（新華社）

2023全世界最富裕20國排行出爐 美沒排進前5 第1是這國

2023-11-01 00:10
網友們開玩笑說千萬不能魚看到這支影片，否則牠們都知道怎麼光吃餌而不上鉤了。（取材自微博）

釣魚手法被破解？「鐵鉤近在嘴邊」牠大口吃餌卻不上鉤

2023-10-29 04:00
觀世音菩蕯是華人民間普遍敬仰崇拜的神明。（本報資料照片）

逢觀世音菩薩出家日 4生肖放空做1事能讓自己轉運

2023-11-02 04:30

超人氣

更多 >
與章子怡結束8年婚 汪峰去年早爆離婚原因「抱怨3點」

與章子怡結束8年婚 汪峰去年早爆離婚原因「抱怨3點」
31歲楊紫演17歲高中生… 新劇預告出爐 網友批一點都不青春

31歲楊紫演17歲高中生… 新劇預告出爐 網友批一點都不青春
2美女調虎離山 南加華商慘遭洗劫 影片全紀錄

2美女調虎離山 南加華商慘遭洗劫 影片全紀錄
電動車很方便 但充電仍讓人頭大

電動車很方便 但充電仍讓人頭大
史上首次太空戰鬥 以色列在大氣層外擊落敵方飛彈

史上首次太空戰鬥 以色列在大氣層外擊落敵方飛彈