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阪神日職奪冠共37人跳河 泳裝女和肯德基爺爺最吸睛

聯合新聞網／即時報導
儘管警方超前部署，仍無法阻擋大阪球迷熱情，總共有37人跳入道頓堀川。（Getty Images）
儘管警方超前部署，仍無法阻擋大阪球迷熱情，總共有37人跳入道頓堀川。（Getty Images）

阪神虎隊5日奪下暌違38年冠軍，大阪球迷陷入瘋狂，儘管有1300名警力坐鎮，但仍有37位球迷跳河，其中穿著泳裝的女子和扮成肯德基爺爺的球迷，最引人注目。

據日媒報導，儘管大阪警方超前部署，仍無法阻擋大阪球迷熱情，總共有37人跳入道頓堀川，最終無人受傷也沒有人被逮捕。其中有位女子提前換好泳裝，在眾人簇擁下跳河，還有一位扮成肯德基爺爺的球迷，被球迷們丟下去。

這場比賽也創下驚人收視率，關西地區電視收視率平均高達38.1％，瞬間收視率最高為50.5％，關東地區也有18.1%。

據體育報知報導，本月23日預計舉辦奪冠遊行，目前大阪政府已招募2000多名維安志工，包含阪神與歐力士球迷。

穿著泳裝的女子跳河。（取材自影片畫面）
穿著泳裝的女子跳河。（取材自影片畫面）

肯德基 日本

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