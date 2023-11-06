阪神日職奪冠共37人跳河 泳裝女和肯德基爺爺最吸睛

儘管警方超前部署，仍無法阻擋大阪球迷熱情，總共有37人跳入道頓堀川。（Getty Images）

阪神虎隊5日奪下暌違38年冠軍，大阪球迷陷入瘋狂，儘管有1300名警力坐鎮，但仍有37位球迷跳河，其中穿著泳裝的女子和扮成肯德基 爺爺的球迷，最引人注目。

據日媒報導，儘管大阪警方超前部署，仍無法阻擋大阪球迷熱情，總共有37人跳入道頓堀川，最終無人受傷也沒有人被逮捕。其中有位女子提前換好泳裝，在眾人簇擁下跳河，還有一位扮成肯德基爺爺的球迷，被球迷們丟下去。

這場比賽也創下驚人收視率，關西地區電視收視率平均高達38.1％，瞬間收視率最高為50.5％，關東地區也有18.1%。