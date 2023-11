樂壇天后誰最厲害？她這張專輯銷量贏過瑪丹娜、泰勒絲

泰勒絲今年出盡鋒頭,財產據估計達11億美元。(路透資料照片)

今年是西洋樂壇不同世代天后各自展現強大魅力的一年,泰勒絲 (Taylor Swift)、碧昂絲 (Beyonce)接棒巡迴演出締造熱烈票房和話題,而大姐大瑪丹娜 (Madonna)也在最新的巡演行程中,一點都不想被小妹妹們比下去。然而她們之中,誰是銷量最高的女王,誰又是身價第一的富婆?

演藝人員看似吸金能力遠大過平凡小民,但還不及企業家那麼身家豐厚,西洋樂壇目前最富有的女性之一蕾哈娜(Rihanna),大多數收入也來自她的彩妝事業,她當上老闆之後努力拚業績,財產也跟著暴增,據估計達14億美元。當紅的泰勒絲雖然估計身家約為11億美元,卻大多數靠她的巡演和歌曲銷售而來,令人不得不佩服,她今年的「時代」巡迴演唱會不僅電影版在全球累積票房破2億美元,也可望創下史上單一巡演最佳賣座紀錄。

然而提到歌曲銷量和歷年來巡演總票房,還是沒人能打過走紅將近40年的瑪丹娜,她的這兩項成就,是經過「金氏世界紀錄」認證,在她之前只有披頭四、「貓王」艾維斯普里斯萊(Elvis Presley)與麥可傑克森(Michael Jackson)歌曲銷量更好,使她成為女性中的冠軍。等她現在這一輪巡演結束後,將再次刷新歷年巡演總票房的紀錄,泰勒絲暫時還無法超越。