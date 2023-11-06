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「佛萊迪餐館之五夜驚魂」 續居北美周末票房冠軍

中新社／洛杉磯5日電
「佛萊迪餐館之五夜驚魂」蟬聯北美周末票房冠軍。(美聯社)
「佛萊迪餐館之五夜驚魂」蟬聯北美周末票房冠軍。(美聯社)

儘管第二個上映周末票房環比跌幅逾七成，「佛萊迪餐館之五夜驚魂」（Five Nights at Freddy"s）仍繼續領跑最新一期北美周末票房排行榜。 

據票房統計網站BoxOfficeMojo11月5日發佈的電影市場數據，30部影片北美周末票房（11月3日至5日）報收約6294萬美元，與前一周末相比下跌約50%，是2023年迄今44個周末票房統計數據中倒數第4名的差績。 

本期周末票房榜單前三席均為原班人馬。恐怖片「佛萊迪餐館之五夜驚魂」以約1940萬美元續居榜首。目前該片北美累計票房約1.14億美元、總票房接近2.17億美元。

電影版「泰勒絲：時代巡迴演唱會」以約1350萬美元周末票房蟬聯亞軍。（路透）
電影版「泰勒絲：時代巡迴演唱會」以約1350萬美元周末票房蟬聯亞軍。（路透）

已連映4周的電影版「泰勒絲：時代巡迴演唱會」（Taylor Swift：The Eras Tour），以約1350萬美元周末票房蟬聯亞軍。該片北美累計票房現約1.66億美元、總票房超過2.31億美元。

歷史犯罪劇情片「花月殺手」（Killers of the Flower Moon）以約700萬美元周末票房保住季軍席位。迄今該片在北美纍計收穫約5233萬美元、總票房逾1.19億美元。

以「普瑞希拉」（Priscilla）領銜，「激進教學」（Radical）和「後來發生了什麼」（What Happens Later）等三個新面孔衝入本期北美周末票房十強。

音樂傳記劇情片「普瑞希拉」此番周末票房環比大漲3747.9%，以約508萬美元從上期榜單第20名躍居本輪排名第4位。該片獲第80屆威尼斯影展主競賽單元金獅獎提名，目前主要電影網站對其評價為IMDb評分6.9、MTC評分77、爛番茄新鮮度84%（172評）。

「佛萊迪餐館之五夜驚魂」蟬聯北美周末票房冠軍。(美聯社)
「佛萊迪餐館之五夜驚魂」蟬聯北美周末票房冠軍。(美聯社)

劇情片「激進教學」11月3日上映，以本輪北美周末票房十強中最少的放映影院數量，博得逾273萬美元首映周末票房，登上榜單第5位。該片開畫反響不俗，目前主要電影網站對其評價為IMDb評分8.0、MTC評分71、爛番茄新鮮度94%（51評）。

同日亮相的愛情喜劇片「後來發生了什麼」以約156萬美元首映周末票房躋身榜單第9位。該片由好萊塢老牌明星梅格·瑞恩自導自演並聯合編劇，目前主要電影網站對其評價為IMDb評分5.5、MTC評分66、爛番茄新鮮度53%（36評）。 

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