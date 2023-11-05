他花23.2萬買「15手」藍寶堅尼超崩潰 網嘲：人傻錢多

中國有男子花170多萬人民幣，買了一輛藍寶堅尼，事後才發現該車輛已被過戶15次。圖為示意圖。（Getty Images）

對於愛車人士而言，蒐集跑車是項奢侈的興趣。中國媒體星視頻報導，中國浙江省杭州市有一男子花170多萬（人民幣，下同，約23.2萬美元），買了一輛藍寶堅尼，卻在事後發現該車輛竟已被過戶15次，讓他非常崩潰。

據報導，中國浙江省杭州市的詹先生為了獎勵自己，於日前購入了一輛170多萬二手藍寶堅尼，並在事前與車商達成口頭約定「車輛過戶次數不能超過4次」。不料，詹先生之後在幫車子辦理保險 時，驚訝的發現該車輛已被過戶15次，讓他非常崩潰。

詹先生透露，後來自己跑去與車商談判，並要求對方須提供10萬的補償，但車行工作人員卻回覆，從來沒有針對車輛的過戶次數給予承諾。

新聞底下，許多網友認為詹先生買車前不夠謹慎，「大冤種」、「現在應該要變成16手了」、「沒想過為什麽便宜那麽多嗎？」、「表面上買了個藍寶堅尼，實際上買了個公車」、「人傻錢多」。

但也有內行人表示，部分有錢人習慣換車，因此不少豪車轉手次數高，「跑車本來就是轉手很頻繁，那些玩車的人一年換幾次車」、「對有錢人來說就是玩具，玩一玩後，就沒有興趣了」、「豪車買二手非常能理解，豪車稅低了，性價比一下就上來了」、「車況好就行了，有錢人開幾個月就換車了，換幾手也不重要」。