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她手術後被醫囑「不能睡」 好友用小喇叭吵醒笑翻眾人

聯合新聞網／即時報導
女子因拔牙做全身麻醉，術後被醫生交代「不能睡著」，好友們便輪流拿著喇叭叫醒她。（視頻截圖）
女子因拔牙做全身麻醉，術後被醫生交代「不能睡著」，好友們便輪流拿著喇叭叫醒她。（視頻截圖）

許多民眾害怕走進牙醫診所，其中「拔牙」更被認為是最恐怖的環節之一。據中國媒體西部決策報導，江蘇省淮安市有一女子因拔牙而做全身麻醉，術後醫生叮囑女子朋友「千萬不要讓她睡著」，好友竟想出「一妙招」叫醒女子。

報導指出，女子的好友葛先生表示，朋友家是賣糖果的，從小就愛吃糖，因此現在需要拔掉十幾顆牙。葛先生說明，好友拔牙做了全身麻醉，手術過後醫生便叮囑女子的朋友們「術後6小時不能睡，睡著的話可能有生命危險」。

葛先生透露，當下他們認為要不斷叫醒女子很麻煩，因此大家靈機一動，買了一台小喇叭，每隔幾分鐘就播放「眼睛睜起來，不要睡覺」將對方吵醒，達到兩全其美的結果。

新聞一出，不少網友都被這群好友的行為笑倒，「有這些朋友是她的福氣，哈哈」、「不如來段相聲，這樣時刻興奮著」、「朋友有愛但不多」、「定個鬧鐘，每隔5分鐘響一次」、「把她拉起來打麻將」。

還有網友分享周遭親友與自己全身麻醉的經驗，「我上次全麻拔牙，一出來就讓我不要睡，但腦袋昏昏沉沉的只想睡覺，太痛苦了，好幾個小時呢」、「我媽做手術也是全麻，醫生也是不讓她睡，我時不時的喊，喊到我媽開始說我煩死了，不讓她睡覺」、「我上次全麻後，因為是一個人住院，我隔壁病床的每隔幾分鐘就叫我一次，我都不好意思了，但是真的控制不住不睡」。

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