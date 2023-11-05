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研究：倒退走路可增強體適能及整體健康、磨練心智

編譯潘勛／綜合5日電
物理治療醫學指出，倒退走路等反向運動可以提升體適能，改善整體健康，還可以磨練心智，提高警戒力，增加平衡感。（Getty Images）
物理治療醫學指出，倒退走路等反向運動可以提升體適能，改善整體健康，還可以磨練心智，提高警戒力，增加平衡感。（Getty Images）

物理治療醫學指出，倒退走路等反向運動可以提升體適能，改善整體健康，還可以磨練心智，提高警戒力，增加平衡感；老年人每天運動時，如果納入倒退走路一陣子，受益會更大。

有線電視新聞網(CNN)報導，愛上健身房的人今天經常會發現，有同好在跑步機上練習倒退走，或者在滑步機上倒踩踏板。紐約市物理治療師魏克漢(Grayson Wickham)表示，喜歡運動的人會發現，運動時添加一些反向動，效果不可思議，今天人們坐著的時間太久，動作也缺乏變化。

影片來源：YouTube

目前已有不少研究指出倒退走路帶來的好處。根據2021年3月一篇研究指出，參與實驗的人士在四周的實驗期間，每次倒退走上30分鐘，成果是平衡感提升，走起來更輕盈，心肺能力也增加。

另外，根據2005年4月發表在「運動醫學期刊」(Journal of Sports Medicine)的臨床實驗成果指出，一群女性參與者接受六周倒退跑、走的節目之後，體脂降低，心肺適應力加強。

其他研究也提到，倒退走路有益於膝部關節炎、背部長期痠痛患者，更可改步伐及平衡感。

倒退走路甚至可以磨練心智，提升戒心，原因在以新鮮的方式走路時，腦部的警戒力會提高。2021年一篇慢性中風病人的研究成果指出，憑著這一點，再加上倒退走路有益平衡，上年紀的人每天運動，如果納入倒退走路，會格外受用。

醫學 健身 中風

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