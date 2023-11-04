影／前NBA狀元抓到妻重操舊業「赤裸拍片」上Onlyfans賺錢

1995年選秀狀元史密斯（左）抓包愛妻拍成人片賺錢。（取材自X平台）

前NBA 球星、1995年選秀狀元史密斯（Joe Smith）與妻子琪莎（Kisha Chavis）已經結婚13年，琪莎婚前曾是成人片演員，未料她近日竟又開始在成人情色平台Onlyfans上傳影片，史密斯發現後大為光火，夫妻倆展開激烈爭執；琪莎稱，是因為財務陷入困境才會重操舊業，相信兩人會解決分歧，不會因此離婚。

每日郵報報導，根據琪莎在家中拍攝的影片，可見史密斯抓包愛妻偷經營Onlyfans後，震怒表示，「那是狗Ｘ，真是太扯了，我不敢相信經過這麼多年，我坐在這裡發現妳有OnlyFans。」接著他發現琪莎正在錄影後，說道「妳在錄我嗎？妳他Ｘ在做什麼？首先，這是不尊重的」。

Former NBA No. 1 Draft Pick Joe Smith Upset With Wife For Having OnlyFanspic.twitter.com/M1v4cm9Zzm — Kollege Kidd (@KollegeKidd) October 30, 2023

琪莎則不甘示弱回擊，「我的身體，我他Ｘ的選擇。當妳剛認識我時就知道我的身分了，我以為我再也不用做這樣的事情了（拍成人片）。但不幸的是，現在情況並非如此。」琪莎表示，「我一直在尋求解決方案，你沒有給我一個，所以我創造了一個。你表現得好像這是我唯一做的事」。

據每日郵報報導，後來琪莎解釋，史密斯退役後，再加上幾年前新冠疫情爆發導致兩人陷入財務困難，且她認為史密斯得了憂鬱症，又未能開創事業第二春，自己不得已才能求助OnlyFans，瞞著丈夫經營一年多，「我只是很遺憾他無法理解這一點，這不是自私的決定」。

她強調，雖然夫妻倆在衝突後已暫時分居，但不認為會因此離婚，依舊能維持結縭13年的感情。

史密斯現年48歲，1995年被金州勇士 隊以狀元籤選中，身高208公分主打大前鋒，效力過12支球隊，直到2011年退休，職業生涯估共賺進6100萬美元。

NBA球員雖然大多收入優渥，但缺乏理財觀念和生活豪奢，退役後破產 的案例不在少數；包括史普利威爾（Latrell Sprewell）、皮朋（Scottie Pippen）、韋斯特（Delonte West）等人。

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