影／前NBA狀元抓到妻重操舊業「赤裸拍片」上Onlyfans賺錢

前NBA 球星、1995年選秀狀元史密斯(Joe Smith)與妻子琪莎(Kisha Chavis)已經結婚13年,琪莎婚前曾是成人片演員,未料她近日竟又開始在成人情色平台Onlyfans上傳影片,史密斯發現後大為光火,夫妻倆展開激烈爭執;琪莎稱,是因為財務陷入困境才會重操舊業,相信兩人會解決分歧,不會因此離婚。

每日郵報報導,根據琪莎在家中拍攝的影片,可見史密斯抓包愛妻偷經營Onlyfans後,震怒表示,「那是狗X,真是太扯了,我不敢相信經過這麼多年,我坐在這裡發現妳有OnlyFans。」接著他發現琪莎正在錄影後,說道「妳在錄我嗎?妳他X在做什麼?首先,這是不尊重的」。

Former NBA No. 1 Draft Pick Joe Smith Upset With Wife For Having OnlyFanspic.twitter.com/M1v4cm9Zzm