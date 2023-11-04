忍著痛苦洗冷水澡 值得嗎？專家表示尚無定論

專家認為，冷水澡一般對健康成年人安全無慮，但也有些風險。（Getty Images）

洗冷水澡近年來受到歡迎，認為有助於健身 後恢復精神、減重、改善心情、養顏美容、改善免疫系統等功效；但反對派指出，冷水會繃緊血管，提高血壓 ，恐致中風及心臟病 發作，有心血管毛病的人別試為妙，另手指、腳趾遇冷水會變蒼白的人、胸授乳及妊娠中的女性，要嘗試冷水澡之前，最好先諮詢醫生。

福斯數位新聞(Fox News Digital)報導，田納西州納什維市體適能、健康達人扎格羅茨基(Kyle Zagrodzky)表示，洗冷水澡可以刺激血液流動、增益整體循環、促進心臟跳動；運動健身之後以冷水沖澡一番，可減少肌肉痠痛及發炎，特別有效。

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接觸到冷水可刺激釋出腦內啡，而腦內啡可減輕壓力、疼痛，很快改善心情。

扎格羅茨基表示，以他個人而言，覺得情緒低落、無精打采時，沖個冷水澡就整個轉變，心情好起來。

札格羅茨基表示，一般以為接觸到冷水會感冒，但事實上相反，洗冷水澡可以強化免疫系統。另個意想不到的好處是能減肥，人體會多燒熱量來維持體溫。此外，冷水澡可以幫忙收緊毛細孔，改善皮膚及毛髮健康。

只是，加州Sleepopolis醫學首席顧問達斯戈普塔(Raj Dasgupta)博士表示，冷水澡一般對健康成年人安全無慮，但也有些風險。

達斯戈普塔表示，洗冷水會讓血管縮起來，血壓有突升的危機，對有心臟病的人實有不良影響，恐致中風；博士另警告說，經診出有心血管毛病的人，應避免洗冷水澡，不要增加心臟負擔。

達斯戈普塔建議手指、腳趾遇冷水會變蒼白、麻木，又稱雷諾氏症候群(Raynaud’s syndrome)的患者，要開始冷水浴前最好先問醫生。同理適用於孕婦及胸授乳女性；另外，洗冷水澡而有負面效應，應立即停止並且就醫。

達斯戈普塔指出，冷水澡療法而有定論的研究，目前數目有限，決不該被視為治療任何病症的主要療法。