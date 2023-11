社群聲援巴勒斯坦 「西瓜」象徵國旗再現以巴恩怨

以哈戰火持續,以色列 軍人在加薩 升起國旗,使得全球支持巴勒斯坦 聲浪漸高漲,代表巴勒斯坦國旗的「西瓜」社群貼文也再度出現,網路上可見到各種帶有西瓜圖案的符號和影片聲援巴勒斯坦,成為巴勒斯坦多年來為自由抗爭的象徵。

隨著以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯(Hamas)在加薩(Gaza)的衝突持續,釀嚴重死傷,加薩平民與人道情形就越發引起國際擔憂。綜合多家外媒報導,日前進入加薩的以色列軍人在一戶民宅升起以色列國旗,據傳這是2005年以國撤離加薩後,加薩首度升起以色列國旗,也使得各地支持巴勒斯坦聲浪再起。

「綠」皮「白」邊,「紅」果肉帶「黑」籽的西瓜,不僅是廣受人們喜愛的水果,也因和巴勒斯坦國旗有相同的顏色組合,進而成為巴勒斯坦為自由抗爭的一象徵。

長期以來,「西瓜」意象一直都是巴勒斯坦抗爭運動的象徵。隨著以哈戰火越發猛烈,有越來越多聲援巴勒斯坦的社群媒體用戶,紛紛將個資大頭貼換成西瓜圖片。

時代雜誌(TIME)指出,以西瓜象徵巴勒斯坦國旗的由來,是從1967年六日戰爭後開始。以色列當時突擊埃及空軍,爆發第3次中東戰爭,並在取得勝利後占領加薩走廊、約旦河西岸和東耶路撒冷,同時拿下戈蘭高地(Golan Heights)和西奈半島(Sinai Peninsula)。

以色列對巴勒斯坦國旗很反感,因此下令禁止在加薩走廊和約旦河西岸展示旗幟,否則以刑事犯罪逮捕判刑。

報導稱,為規避禁令,巴勒斯坦人開始利用當地生產的西瓜,來當作象徵國旗的替代品,外出時也隨身攜帶一片西瓜,除藉此表達國家情懷外,也是一種抗議形式。

