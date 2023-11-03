泰勒絲歌迷太瘋狂 為衝演唱會第一排「露宿門口6個月」
美國樂壇當紅公主泰勒絲（Taylor Swift）讓年輕女歌迷們瘋狂並不是新聞，嚇人的是她們為了她可以瘋到什麼程度？近期阿根廷的泰勒絲迷創下難以超越的巔「瘋」，因為她們竟然在布宜諾斯艾利斯近郊的足球場外搭帳篷、接棒露營長達半年，就為了本月9、10、11日泰勒絲在此舉行3場演唱會時，能夠衝進距她最近的搖滾區第一排，好好把偶像的丰采看個夠。
根據歐美報導，阿根廷的這群超瘋狂泰勒絲歌迷，由於已經在足球場外露宿6個月，早就成為當地的話題，他們大都以年輕女生為主，還發展出自己的「活動規則」，譬如年紀18歲以下不准來參加、每個人的露營時數都會統計、如果在風暴來臨時還堅守在帳篷內的可以加權計算，爭取到更快入場的順位等等。有的女生還是學生，也有的人平日也要上班，但他們就自己想辦法讓這個露營活動不影響到正常的生活，某女大學生也表示媽媽只要她不會缺席考試、影響成績，她想怎麼露營排隊就讓她去排。另外一位女學生則是騙爸爸，自己要去球場附近跟朋友聚會、喝酒，或是要到住在附近的友人家，避免被發現。
因為這事情引起注意，有參與者表示，很多人加入讓這個聽來很吃苦的活動變得更好熬過去，可是要爭取到最佳的入場順位並不容易，每個月最起碼要在帳篷裡過夜至少一次、每個月要在帳篷裡待上超過60小時，才能夠保有一個名額，想要排在前幾個入場，自然得花上更久時間。為了見偶像本人，需要搞到像是去修行、磨練，也真是讓人為他們癡心和毅力既傻眼又佩服。
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