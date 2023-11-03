書店整理二手書見泛黃機票 母親末頁偷偷留下兩句話藏洋蔥

高雄復興二手書店在整理書籍時，瞥見末頁兩行短短的文字，意外揭露一對母女跨越太平洋兩端的思念之情。（取材自臉書粉絲專頁「復興二手書店」）

你也喜歡逛二手書店 嗎？二手書店將舊書們重新整理、上架，對不少書友而言，能用少少預算 購入心儀的書，是挑書買書的好所在，有時還可能遇到「前書主」留下的意外收穫。位在台灣高雄的「復興二手書店」就在整理書籍時，瞥見末頁兩行短短的文字，意外揭露一對母女跨越太平洋兩端的思念之情。

二手書店不僅需將舊書重新整理，整頓完畢後還得經過上架、標價等動作，復興二手書店在臉書 粉絲專頁分享，平日整理書時都會認真檢查內頁，幽默表示「畢竟有時候…會有意外之財唷！」但書店坦言，比起錢，在書內看到暖心的留言，更讓人印象深刻。

復興二手書店曬出照片，只見一本二手書的最後一頁左上角寫著「我愛妳！ 1/19/10」，中間夾有一張美國國內航班機票。將眼光移到右下角，就在該書主人留話的同一天，她的媽媽似乎也偷偷寫下「臭屁孩！媽咪更愛妳！ 於台灣桃園機場 1/19/10」。

時隔兩人留話的2010年已過13年，機票早就褪色泛黃。即便不知道真實情況為何，一段跨越太平洋的母女情，仍讓書店備受感動，「左上、右下，太平洋的兩端距離很遠，但我相信心很近」。

貼文一出，近千名網友按讚，大家也紛紛留言，「那個，我家小朋友喜歡把錢夾在書裡」、「這些收集整理起來，將來會是很棒的展覽主題耶」、「手寫的溫度，無價」、「So sweet（好溫馨）」。