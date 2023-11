影／倒楣老鼠誤隨俄「自殺無人機」衝撞烏克蘭 壯烈犧牲影像曝光

俄烏戰爭烽火不斷,造成許多人家破人亡,許多動物也無法倖免。近日,網路瘋傳一段俄羅斯 無人機攻擊烏克蘭 陣地的影片,仔細一看,一隻老鼠於俄羅斯穿越機(FPV)起飛前爬上前端,並開始撞向烏克蘭陣地,隨著無人機墜毀爆炸,這隻老鼠恐怕難逃死劫。

根據保加利亞軍事新聞(Bulgarian Military)報導,俄羅斯利用穿越機攜帶火箭彈發射器,對烏克蘭發動自殺無人攻擊,然而,穿越機上的攝影機意外紀錄下一段畫面,在無人機起飛前,一隻倒楣的老鼠不慎「登機」,最終與無人機一同「壯烈犧牲」。這隻老鼠生前的最後畫面,近期在社群媒體 X(推特)瘋傳。

Interesting situation at the front. A field mouse climbed on an FPV drone and went into legend. 😁 pic.twitter.com/yuZ4dGa1BE