「你的比老公大」女老師染指15歲學生 夫遭離婚曝心聲

英國一名已婚女老師利用自身工作之便對學生下手,和15歲男學生在外野戰。當年女老師出庭時,她的丈夫無條件支持她,最後卻還是慘遭離婚,近期前夫出面接受訪問,大方分享自己這幾年的心路歷程。

據太陽報(The Sun)報導,40歲的丹尼(Danny Barber)在2015年時透過網路認識坎迪絲(Kandice Barber)。兩人一拍即合,擁有金髮碧眼的坎迪絲對丹尼來說根本就是夢中情人,更別說她還是老師,不只外型吸引人,也非常聰明。

雖然坎迪絲在前一段關係有3個小孩,丹尼也有2個小孩,但兩人還是毅然決然在交往近兩年後結婚。不過丹尼沒想到的是,結婚才5個月兩人關係就發生變化。某天警察突然來到家中告訴丹尼,坎迪絲因涉嫌虐待兒童遭逮捕,因為坎迪絲和15歲的學生發生關係。

坎迪絲不只跟學生有染,還傳裸照、性愛影片等給男學生。丹尼很努力想要支持妻子,但一方面又感到十分掙扎。他表示當時就連去接小孩放學,看到年紀差不多的男孩就會忍不住想,這些孩子會不會是太太喜歡的類型。更糟糕的是,丹尼還是從媒體才得知妻子傳訊息跟男孩說:「你的(生殖器)比我老公的還要大」。

坎迪絲被判處六年有期徒刑,在2021年入獄。雖然丹尼在這段時間試著支持太太,但他內心十分痛苦,最後還在2022年慘遭對方提出離婚。現在丹尼已經有了新對象,兩人也即將迎來第一個寶寶,而與坎迪絲這段婚姻對他來說依然是一段黑暗的過去。

