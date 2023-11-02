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逢觀世音菩薩出家日 4生肖放空做1事能讓自己轉運

記者賴香珊／南投2日電
觀世音菩蕯是華人民間普遍敬仰崇拜的神明。（本報資料照片）
觀世音菩蕯是華人民間普遍敬仰崇拜的神明。（本報資料照片）

2日是農曆9月19日，也是觀世音菩薩出家紀念日，台灣民俗專家廖大乙建議，今天正能量強，想轉運可以把握白天，將雙手合十在可見天空處向上天懺悔，並立志要重新出發，尤其今年犯太歲肖兔、雞、鼠、馬的人，心誠祈願必能否極泰來。

廖大乙指出，觀世音菩蕯是民間普遍敬仰崇拜的神明，而其紀念日有三為，農曆9月19日的出家日、6月19日的成道日及2月19日的生日，其中出家日是祂放下世俗出家渡眾，正能量強大，很適合在這一天轉換氣場及運勢。

而「心誠則靈」是扭轉運勢，最簡易有效之道，在觀世音菩薩出家日這天，將自己放空，拋開名利誠心向觀世音菩蕯懺悔過去做的不好之事，從心反省自己，掃除心靈陰霾，再祈願讓自己再重新出發，有助淨化及改變運勢。

廖大乙說，向觀世音菩薩祈願除了去廟裡祭拜，也有個較簡易的作法，不論有無宗教信仰都能做，民眾可以在看得見天空且感覺舒服的露天環境，雙手合十向天祈願，也有好效果。但別忘了得在白天，一定要先誠心反省，再立志重新出發。

他也提醒，今年適「黑兔雙春閏二月」，是變動大的一年，尤其正沖太歲肖兔、雞者，偏沖肖鼠、馬者，4生肖時運較低，因此這4生肖不妨把握今天好好向上天反省，放空且滌化身心，讓自己轉運招來好運氣，在農曆龍年前必能否極泰來。

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