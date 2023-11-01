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11月掌握財富密碼：雙子當心自動扣款、這星座該把錢花在精神層面

聯合新聞網／即時報導
透過星座分析，瞭解如何掌握11月財運。 （取材自pexels）
透過星座分析，瞭解如何掌握11月財運。 （取材自pexels）

2023年來到11月，即將進入年度尾聲。在所剩的時間裡，更應該把握住最後的運勢。日本網站「ananweb」近來就分析12星座，該怎麼做才能在11月裡掌握財運。

牡羊座

有容易抽中獎，或被人請客的財運。在職場方面，可能還會有人替你說好話，幫助未來的加薪升值。因此，自己也必須和周圍打好關係。

金牛座

好好的節約，並想辦法投資或者增加副業，開過自己的財源，不只能夠得到明顯回報，未來也總有一天會慶幸「還好當時有這麼做」。

雙子座

該是重新審視自己的生活開銷，好好開源節流的時候。特別要注意一些最初是免費試用，但時間一過就開始扣款的服務，是否讓自己白花了錢。

巨蟹座

這個月可能會因為感情用事而破費，像是和戀人約會，或者購買一些出於興趣的東西等等。儘管並不是都不能花，但也記得要保持理性，購買之前先做好審慎評估。

獅子座

該是整頓家中，把一些舊的家具、家電好好翻新的時刻。為此肯定得花上一筆預算，因此如能及早準備，到時手頭也比較不會太緊。

處女座

正巧碰到容易產生浪費的時期。特別是在晚上無聊時刷網路商城，很可能就不自覺地買下什麼東西。為了防止這樣的狀況發生，購物前一定要冷靜思考才行。

天秤座

適合思考未來長期目標的一個月。不只是年底和新春，而是將五年、十年後的計畫一併加進來想，擬定長期的財務規劃。

天蠍座

這時期的思考會更加理性，更加顧慮的現實。平常在買東西時，也會多去想想「所以該怎麼用才好呢」，而得到便利的商品。

射手座

平時累積的壓力，正適合在這時刻好好放鬆，像是吃頓大餐或者去按摩之類的。比起物質，更該把錢花在精神層面上的東西。

魔羯座

外出邀約多，經常和不同人士見面的一個月。而也因為這樣的關係，容易在不知不覺間花上一筆。不過也是個增進人脈和事業的好時機。

水瓶座

適合稍微旅行的日子。透過積極的行動，很有機會遇見平時不容易碰到的人。儘管會花到一點錢，但都會成為充實自我的必要經費。

雙魚座

這個月適合將錢用在自我打理上，像是上美容院，或者嘗試做出新的服裝搭配等等，讓自己外在煥然一新的同時，心情也會跟著變好。

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11月1日星座運勢 金牛投資運強 天秤愛情運弱

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