我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人種大麻被捕 誤信不良建議找人頂替 勞役變牢獄

11月1日起 出入境中國無須再填健康申報

血型+星座看出富豪潛力股？這組合「愛錢如命」發大財

聯合新聞網／即時報導
圖為富豪示意圖。（圖片來源／ingimage）
圖為富豪示意圖。（圖片來源／ingimage）

不同星座搭上血型，蘊藏著成功的財富密碼。搜狐網分享，這些星座男性搭上這些血型，他們不甘平庸一生，最有機會白手起家，不靠爸靠自己變超級富豪，快來看看你上榜沒有。

一、A型+金牛座男

A型血型的男人天生誠實、努力和上進，金牛座又賦予他們對物質和金錢極高的敏感度。A型+金牛座男這種組合，讓他們既勤奮上進又追求完美，並且對金錢與物質生活非常狂熱，為了追求他們所嚮往的物質生活，他們會努力打拚，絕不會止於平庸，很有機會變成超級富豪。

二、AB型+天蠍座男

天蠍星座男人以敏感、神秘、執著著稱，他們擁有驚人的忍耐力和占有欲。一旦確定了目標，他們會義無反顧地前行，堅持到底。AB型血型也有著敏銳洞察力和精密分析能力，他們第六感很靈，常常能把握住商機，運用智慧賺取財富。AB型+天蠍座男人就算遇到困境，也絕不輕言放棄，他們會靠著智慧「化危機為轉機」，過關斬將躋身超級富豪。

三、A型+獅子座男

獅子座男人強勢、好勝，他們不甘居於人下，渴望成為領導者。A型血型具備果斷、剛毅特質，他們一旦確立目標，就會堅持不懈，就算遇到再大的困境與阻力，也不會被打倒，直到成功為止。A型+獅子座男有強烈責任感與進取心，他們希望每件事都做到完美，獲得周遭人的認可與尊重，他們也能憑藉著強烈的事業心與人格魅力，成為超級富豪。

上一則

五角大廈宣布研發新核彈B61-13 比廣島原子彈威力大24倍

下一則

10月31日星座運勢 牡羊愛情運佳 水瓶頭腦靈活

延伸閱讀

A型省餐費、O型不愛買衣服：4血型「討厭花錢買什麼」

A型省餐費、O型不愛買衣服：4血型「討厭花錢買什麼」
4血型討厭哪種上司？ B型聽到1句話就失去幹勁

4血型討厭哪種上司？ B型聽到1句話就失去幹勁
外表冷淡其實內心火辣？禁欲系4星座 一戀愛就好色

外表冷淡其實內心火辣？禁欲系4星座 一戀愛就好色
4血型「被傷害」如何應對：B型還以顏色、這血型如臨世界末日

4血型「被傷害」如何應對：B型還以顏色、這血型如臨世界末日

熱門新聞

三生肖女最旺夫，夫妻感情越來越好。（Ingimage）

3生肖女最旺夫：屬兔耐心相伴 這生肖打扮漂亮贏面子

2023-10-29 20:54
不同血型的人，對消費也有不同堅持。(ingimage)

A型省餐費、O型不愛買衣服：4血型「討厭花錢買什麼」

2023-10-27 20:05
3生肖11月將有貴人出現，有機會迎來事業蓬勃發展，財運旺到擋不住。示意圖，非新聞當事者。（取材自ingimage）

3生肖11月將有貴人出現 事業起飛、財運「旺到擋不住」

2023-10-26 01:23
示意圖。（imgimage）

重陽節後3生肖旺翻 財運飆升、橫財滾滾、數錢數到手軟

2023-10-24 18:01
網友大推檸檬酸刷馬桶，不少人認同便宜又好用。 (取材自canva)

別用漂白水 內行曝清馬桶「1神物」便宜又好用：一刷秒變白

2023-10-20 23:19
透過星座分析，瞭解精神年齡是老成還是年輕。（ingimage）

星座四象「精神年齡」分析：牡羊不服輸、這星座成熟不與人爭

2023-10-30 00:26

超人氣

更多 >
好市多烤雞只在貨架待兩小時 原因是…

好市多烤雞只在貨架待兩小時 原因是…
紐約長島男童糖果放錯門口 遭華男拔槍指頭

紐約長島男童糖果放錯門口 遭華男拔槍指頭
班機被取消？別慌 四步驟教你應對

班機被取消？別慌 四步驟教你應對
被哈瑪斯綁架女刺青師確認遇害 頭顱找到

被哈瑪斯綁架女刺青師確認遇害 頭顱找到
Semafor獨家：拜登對「紐約時報」加薩醫院報導感到憤怒

Semafor獨家：拜登對「紐約時報」加薩醫院報導感到憤怒