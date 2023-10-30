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慶祝萬聖節 命理師提醒禁忌：有7種人不能扮鬼

記者陳宏睿／台中即時報導
迎接萬聖節，命理師楊登嵙提醒民俗禁忌，提醒有7種人不適合扮鬼。（本報資料照片）
迎接萬聖節，命理師楊登嵙提醒民俗禁忌，提醒有7種人不適合扮鬼。（本報資料照片）

今天是萬聖節，不少民眾安排相關節慶活動，不過依據台灣的民俗信仰，在此節日仍有一些民俗禁忌需注意，命理師楊登嵙說，萬聖節不是每個人都適合扮成骷髏人或魔鬼，容易造成運勢不佳，特別提醒有包括沖犯太歲等7種人不適合扮鬼，民眾今天裝扮時多留意。

命理師楊登嵙說，以下7種人不要在萬聖節扮骷髏人或魔鬼，容易被陰邪靈體干擾「卡陰」，造成運勢或身體的不好影響。

一、生肖犯太歲：

今年2023年犯太歲的生肖屬兔值太歲，屬鼠刑太歲，屬雞沖太歲，屬龍害太歲，民俗認為「太歲當頭坐，無喜恐有禍！」犯太歲運勢大多較弱也不好，容易被陰邪靈體干擾，以上4種生肖容易被陰邪干擾。

二、大病未癒：

大病初患或剛痊癒的人，元神耗弱，容易被陰邪靈體入侵。

三、運勢不佳：

運勢不佳是指剛失戀、離婚、生意失敗或失業的人，運勢不佳已經夠慘，如果再扮骷髏人或魔鬼更會招惹靈體，讓衰氣上身。

四、印堂發黑：

印堂是兩眉頭之間的位置，如果該部位有黑氣、晦暗、青筋的話，代表此人在近期時間運勢較弱，遇到危險的機率很高。

五、睡眠不足：

如果睡眠不足又熬夜，精神狀況耗弱，也特別容易被陰邪靈體入侵身體。

六、飲酒人士：

飲完酒，兩眼昏花，精神狀況很差，也特別容易被陰邪靈體干擾而發生憾事。

七、孕婦：

懷孕的婦女身懷六甲，嬰兒在母體內最忌陰陽相衝，靈界陰氣較重，容易影響孕婦及胎兒健康及安全。

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