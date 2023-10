NBA／柯瑞做鬼臉致敬「小鬼當家」 還示範正版射後不理

柯瑞 (Stephen Curry)29日關鍵時刻連飆4顆三分球,一波帶走火箭隊,他在火箭球員布魯克斯(Dillon Brooks)旁邊做鬼臉,更引發話題。他賽後解釋自己是在致敬電影「小鬼當家」(Home Alone)。

柯瑞全場只得24分,但其中14分集中於末節。柯瑞受訪時談到布魯克斯,「我很清楚他的為人和名聲,面對一支想贏你的球隊,尤其是我們有很多過節。我們就是打球,我喜歡用比賽結果說話。」

柯瑞30日面對布魯克斯防守命中三分球,隨後做鬼臉,成為網路迷因,他受訪時說,「我最喜歡的電影是『小鬼當家』,那是克金(Macaulay Culkin)在房子裡瘋狂奔跑的場景。我不知道靈感從何而來,你們知道我的為人,這一切都不是事先安排,我當時打得很開心,以這種方式表現。」

值得一提的是,巫師隊波爾(Jordan Poole)一波快攻出手三分,馬上轉身「射後不理」,沒想到球打鐵未進。柯瑞在比賽中上演正版「射後不理」,三分球順利破網,波爾再度淪為笑柄。

Steph Curry hits the 3 over Dillon Brooks then does the HOME ALONE celebration pic.twitter.com/3o4cyrPaXX