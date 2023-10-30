我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列攻入加薩走廊 救出遭哈瑪斯挾持以軍女兵

川普是否觸犯憲法第14修正案而失參選資格 今開審

夫妻撿漂流瓶竟被「內容物」嚇瘋 急丟回大海：對不起

聯合新聞網／ 即時報導
（Getty Images）
（Getty Images）

有對澳洲夫婦在昆士蘭北部海灘上遛狗時，意外看見沙灘上有個漂流瓶，在他們興奮地打開瓶子後，卻被紙條的內容嚇到。兩人隨後將影片發在TikTok稱「這絕不是設計過的橋段，而是真實發生的意外！」引起廣大網友關注。

據《紐約郵報》報導，一對澳洲的夫婦在昆士蘭北部的海灘上，意外發現一個被沖上岸的漂流瓶，瓶中還有一張紙條及類似「沙子」的東西。夫婦二人之後興奮得將瓶子打開，為了看到瓶中紙條的訊息，兩人還把瓶內的沙子全數倒在沙灘上。

不料，紙條內容上竟寫著「這裡躺著的是傑弗瑞（Geoffrey）的骨灰，如果發現了，請將瓶子扔進潮水中，這樣我就可以繼續我的旅程。」這讓夫妻二人大吃一驚，尷尬的直喊「喔…不！」

影片一出，立刻在TikTok上獲得大量網友關注及熱議，「無論如何，歡迎傑弗瑞來到澳洲」、「我很好奇之前有多少人打開過，並且跟你們一樣犯錯，因為裡面的沙子原本就只剩一點」、「看來傑弗瑞的旅程結束兩次了」、「這不是瓶中精靈，而是傑弗瑞」。

夫妻倆後續也在底下留言表示，他們對於傑弗瑞感到很抱歉，決定盡可能地將倒出來的骨灰放回瓶中，儘管會混入大量的沙子，並把瓶子重新送回外流的潮水中。

澳洲 TikTok

上一則

曼哈頓地鐵站 老鼠分食影音爆紅

下一則

「六人行」痛失馬修派瑞 麗莎庫卓承諾出席葬禮、收養他的狗

延伸閱讀

被控嫖娼遭封殺2年「鋼琴王子」李雲迪澳洲復出、含淚奏蕭邦

被控嫖娼遭封殺2年「鋼琴王子」李雲迪澳洲復出、含淚奏蕭邦
本以為有譜…歐澳自由貿易協議又談崩 澳洲放話下屆政府再談

本以為有譜…歐澳自由貿易協議又談崩 澳洲放話下屆政府再談
骨灰（一一）

骨灰（一一）
澳洲昆士蘭州野火肆虐毀30屋 當局促數千民眾速撤離

澳洲昆士蘭州野火肆虐毀30屋 當局促數千民眾速撤離

熱門新聞

不同血型的人，對消費也有不同堅持。(ingimage)

A型省餐費、O型不愛買衣服：4血型「討厭花錢買什麼」

2023-10-27 20:05
三生肖女最旺夫，夫妻感情越來越好。（Ingimage）

3生肖女最旺夫：屬兔耐心相伴 這生肖打扮漂亮贏面子

2023-10-29 20:54
3生肖11月將有貴人出現，有機會迎來事業蓬勃發展，財運旺到擋不住。示意圖，非新聞當事者。（取材自ingimage）

3生肖11月將有貴人出現 事業起飛、財運「旺到擋不住」

2023-10-26 01:23
示意圖。（imgimage）

重陽節後3生肖旺翻 財運飆升、橫財滾滾、數錢數到手軟

2023-10-24 18:01
網友大推檸檬酸刷馬桶，不少人認同便宜又好用。 (取材自canva)

別用漂白水 內行曝清馬桶「1神物」便宜又好用：一刷秒變白

2023-10-20 23:19
這四生肖天生具有領導命，能在未來累積財富、迎向成功。(示意圖／ingimage)

4生肖天生具「領導命」 屬蛇當老闆、這生肖適合走政治

2023-10-23 23:58

超人氣

更多 >
3生肖女最旺夫：屬兔耐心相伴 這生肖打扮漂亮贏面子

3生肖女最旺夫：屬兔耐心相伴 這生肖打扮漂亮贏面子
星座四象「精神年齡」分析：牡羊不服輸、這星座成熟不與人爭

星座四象「精神年齡」分析：牡羊不服輸、這星座成熟不與人爭
紐約長島男童糖果放錯門口 遭華男拔槍指頭

紐約長島男童糖果放錯門口 遭華男拔槍指頭
孩子偷摘果樹 華人家長袖手旁觀 社群引憤慨

孩子偷摘果樹 華人家長袖手旁觀 社群引憤慨
好市多烤雞只在貨架待兩小時 原因是…

好市多烤雞只在貨架待兩小時 原因是…