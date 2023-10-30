穿上緊身衣戴上面具 1000位蜘蛛人現身阿根廷拚金氏紀錄

阿根廷首都一個紀念碑前出現1000位「蜘蛛人」。（路透）

約1000人今天以漫威 （Marvel）超級英雄蜘蛛人 （Spider-Man）的造型，聚集在阿根廷首都一個紀念碑前，盼能打破單一公開活動中最多「蜘蛛人」現身的世界紀錄。

路透報導，阿根廷網紅丁恩（Uki Deane）透過社群平台Instagram籌辦這次的活動，希望能一舉改寫馬來西亞6月創下的685名「蜘蛛人」齊聚的紀錄。

丁恩表示，看到布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）著名的方尖碑前，一片穿藍色緊身衣、戴紅色面具的人海，他有信心能打破金氏世界紀錄（Guinness World Records）。

阿根廷首都一個紀念碑前出現1000位「蜘蛛人」。（路透）

他在活動中告訴媒體說：「我想召集700人，但根據我們統計，人數比預期還多。我們有超過1000個人簽了名。」

33歲的丁恩補充道：「蜘蛛人帶來的效應太瘋狂了，這帶給我極大的快樂。」

金氏世界紀錄並未立即回應路透置評的要求。

主辦者要求參與的民眾簽名並拍照，作為提供給金氏世界紀錄認證的文件。

雖然參加活動的民眾都是扮成蜘蛛人，但各有不同的巧思。其中人一穿了阿根廷男足藍白條紋的球衣搭配傳統蜘蛛人裝，另一人則是穿西裝配與蜘蛛人面具相襯的紅色領帶。

阿根廷首都一個紀念碑前出現1000位「蜘蛛人」。（美聯社）

25歲的足球 教練門瓊（Juan Menchon）表示，蜘蛛人的裝扮讓他感到充滿能量。

他說：「我很害羞，而（蜘蛛人的）面具讓我能很自由的表達意見、展現自我。」

其他人也很認同蜘蛛人裝扮所帶來的力量。