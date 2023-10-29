「謝謝馬修派瑞帶來的歡笑」劇迷在「六人行」紐約公寓外獻花致意

馬修派瑞過世，劇迷聚集在「六人行」場景的紐約公寓大樓外致意。（Getty Images）

90年代夯劇「六人行」（Friends）男星馬修派瑞 （Matthew Perry）過世後，家人、朋友和名人今天紛紛表達悼念之意，不少劇迷也聚集在作為「六人行」場景的紐約公寓大樓外致意。

路透報導，馬修派瑞的家屬在「時人」（People）雜誌刊出的聲明說：「身為一名演員和朋友，馬修為這世界帶來如此多的歡樂。」聲明並說：「我們對失去摯愛的兒子和兄長感到悲痛。」

馬修派瑞在洛杉磯過世。（美聯社）

「六人行」主要創作群考夫曼（Marta Kauffman）、克蘭（David Crane）和卜萊特（Kevin Bright）今天發布聯合聲明說：「這似乎仍令人感到難以置信。」聲明說：「我們只能說，我們何其有幸，他曾是我們人生的一部分。」

截至今天下午，「六人行」其他5位主角都未對馬修派瑞過世一事發表公開聲明。

「六人行」當初在加州 進行拍製工作，劇中位在紐約貝德福街90號（90 Bedford Street）的公寓大樓則用來當定場鏡頭。

這幾年來，一代又一代的劇迷仍爭相到紐約西村（West Village）這棟公寓朝聖。

馬修派瑞過世，劇迷聚集在「六人行」場景的紐約公寓大樓外致意。（Getty Images）

26歲的蘭斯爾（Taylor Lanthier）說，她從小就看著馬修派瑞的戲劇長大。

她希望自己能向這位男星致上最後的敬意，並將她帶來的黃玫瑰放在另一名路人留下的卡片旁。這張卡片寫著：「謝謝你帶來的所有歡笑。」

美聯社報導，部分曾客串演出「六人行」的演員們今天也在社群媒體 悼念馬修派瑞，並分享他們最喜愛的「六人行」照片、GIF檔和NG鏡頭。

在「六人行」中飾演錢德勒分分合合女友、常以特殊鼻音高喊OMG的「珍妮絲」（Janice）女星瑪姬惠勒（Maggie Wheeler）在照片分享平台Instagram上，直呼馬修派瑞的殞落是一大損失。她說：「你太過短暫的生命為這麼多人帶來歡樂，這將永遠流傳下去。」

而在劇中扮演錢德勒母親的資深女藝人摩根費爾釵（Morgan Fairchild）則說，痛失一位「了不起年輕演員」實在太讓人震驚。她在舊稱推特（Twitter）的社群平台X說：「我『兒子』英年早逝，著實讓我心碎。」