「佛萊迪餐館之五夜驚魂」打敗泰勒絲 恐怖片奪下北美票房冠軍

「佛萊迪餐館之五夜驚魂」奪得北美周末票房冠軍。(美聯社)

在西方傳統節日萬聖節 到來之際，恐怖片大行其道，「佛萊迪餐館之五夜驚魂」（Five Nights at Freddy"s）以絕對優勢奪得最新一期北美周末票房冠軍。

據票房統計網站BoxOfficeMojo10月29日發布的電影市場數據，29部影片北美周末票房（10月27日至29日）報收約1.21億美元，較前一周末增長約44%，時隔一周重回億元俱樂部。

恐怖片「佛萊迪餐館之五夜驚魂」27日上映，首映周末票房約7800萬美元，在該統計周期北美總票房中占比超過六成。加上北美以外市場，該片迄今總票房接近1.31億美元。然而該片開畫反響平平，目前主要電影網站對其評價為IMDb評分5.6、MTC評分33、爛番茄新鮮度25%（131評），CinemaScore打分為A-。

「佛萊迪餐館之五夜驚魂」奪得北美周末票房冠軍。(美聯社)

在新片衝擊下，電影版「泰勒絲 ：時代巡迴演唱會」（Taylor Swift：The Eras Tour）第三個上映周末票房環比跌幅逾半，以約1470萬美元從上期榜單冠軍退居本輪排名次席。目前該片北美累計票房接近1.5億美元、總票房超過2.03億美元。

好萊塢明星李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）主演的「花月殺手」（Killers of the Flower Moon），第二個上映周末票房環比下跌61%，以約900萬美元從上期榜單亞軍降至本輪排名第三位。這部在第76屆感城影展映後廣受好評的歷史犯罪劇情片，迄今在北美累計收獲約4068萬美元、總票房約8468萬美元。

與「佛萊迪餐館之五夜驚魂」同日上映的新片「死後事」（After Death），以約506萬美元首映周末票房登上榜單第4位。這部紀錄片講述瀕死經歷幸存者的故事，目前主要電影網站對其評價為IMDb評分5.9、MTC評分22、爛番茄新鮮度57%（7評），CinemaScore打分為A-。

勞勃狄尼洛（左）與李奧納多狄卡皮歐在「花月殺手」有精采對手戲。(圖:UIP提供)

緊隨其後的是恐怖片「大法師：信徒」（The Exorcist：Believer），以約310萬美元周末票房從上期榜單季軍退居本輪排名第5位。目前該片北美累計票房約5937萬美元、總票房約1.2億美元。

動畫「汪汪隊立大功：超級大電影」（PAW Patrol：The Mighty Movie）此番以約215萬美元周末票房從上期榜單第4名降至本輪排名第6位。目前該片北美累計票房約5921萬美元、總票房超過1.66億美元。

27日上映的另一部新片「超危險保鑣」（Freelance），以約206萬美元首映周末票房躋身榜單第7位。這部動作喜劇片開畫反響同樣不佳，目前主要電影網站對其評價為IMDb評分5.5、MTC評分23、爛番茄新鮮度0%（21評），CinemaScore打分為B-。

此外，首映30周年之際再登大銀幕的迪士尼 動畫片「聖誕夜驚魂」（The Nightmare Before Christmas）、懸疑驚悚恐怖片「奪魂鋸X」（Saw X）和科幻動作片「AI創世者」（The Creator）亦留駐本期北美周末票房十強。