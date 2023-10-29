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馬修派瑞多年吸毒導致腸破 裝人工肛門曾喊「本該一命嗚呼」

中央社／洛杉磯28日電
馬修派瑞。（取材自Instagram）
馬修派瑞。（取材自Instagram）

多家媒體報導，「六人行」（Friends）中飾演「錢德勒」的馬修派瑞（Matthew Perry）今天在家中過世，享年54歲。

馬修派瑞多年來都有止痛藥和酒精飲料成癮的問題，多次出入戒毒/戒酒中心。他在去年出版的回憶錄中，描述自己前前後後進出勒戒所65次，花了約900萬美元試圖擺脫成癮問題。

馬修派瑞的健康問題，還包括多年吸毒導致結腸在2018年破裂，在接受7小時手術後一連好個月都得仰賴人工肛門。他在回憶錄中寫說：「經歷這麼多，我本該一命嗚呼了。」

「六人行：當我們又在一起」（Friends: The Reunion）特輯中，馬修派瑞曾坦言拍攝期間他「每個晚上」都嚴重焦慮，震驚同劇卡司。特輯中，馬修派瑞還因講話含糊不清引發粉絲關切。

其實，他早在2004年的書中就曾說，「我24歲加入這個影集，等到影集下檔我將34歲。這是一個人人生很重要的幾年，而我的這幾年全在公眾目光下度過…實在很不容易」。

「一開始，你會有一波『我很有名，這是我一輩子夢寐以求』的想法。但接下來你又會進入隱士階段，心中只有著『我真希望大家別再盯著我瞧了』的念頭。」

「最終，你希望自己可以走過這一切，找到讓你腳踏實地的東西，例如你的家庭和好友。」

除了小螢幕的「六人行」，馬修派瑞也曾在大銀幕擔任主角，作品包括「傻愛成真」（Fools Rush In）和「殺手不眨眼」（The Whole Nine Yards）。

馬修派瑞

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