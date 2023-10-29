我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人逃亡＋坐牢16年 60多歲開餐廳獲必比登

「傾一城之花，只為送一人」 李克強故居湧入哀悼民眾

網紅13.3萬整容曝悲慘過往 惡毒母「一句話」成壓垮稻草

聯合新聞網／即時報導
平瀨愛梨努力存錢，花費430萬新台幣成功改造自己。（取材自X平台／@Nyairin_518）
平瀨愛梨努力存錢，花費430萬新台幣成功改造自己。（取材自X平台／@Nyairin_518）

日本一名網紅「平瀨愛梨」，在Instagram擁有97萬追蹤人數，YouTube也有42萬訂閱人數，日前她在YouTube上傳一部影片，內容講述花費2000萬日元（約13.3萬美元）整容的原因，影片發布後，引發網友動容，紛紛留言給予支持。

平瀨在上傳的影片中首度分享成長故事，她表示小時候因父親濫情，又負債1000萬日元，因此父母在她3歲時離異，然而父母關係不和睦，也因此牽扯到當時還小的平瀨。平瀨表示在她4、5歲時，母親曾對她說看到她的臉就會想到離異的丈夫，母親甚至會用尺打她並狠心說道，「我希望自己沒有生下妳」，導致平瀨在小小年紀便開始討厭自己的外貌。

不僅在家中受母親的冷落，到了學校平瀨依舊成為被欺凌的對象，從幼稚園開始，不僅被同學諷刺「近距離看妳的臉時妳看起來很難看」，還被心儀的對象拒絕「我們不可能約會，照照鏡子吧」。種種經歷使平瀨再也無法承受，她多次自殺未果，在朋友拯救她之後，她表示，唯一能正常生存的方式就是改變自己的臉。

因此平瀨開始努力存錢，到了25歲時，動了第一次價值1000萬日元的整容手術，她表示，雖然她並不是百分百喜歡自己目前的樣子，不過她也認為，「我不想再醜了，我想要一張讓我快樂的臉，一張不會讓生活痛苦的臉」。

目前平瀨累積的整形金額已經到達2000萬日元，她也經常在社交平台上分享化妝、美容等知識，自己也正經營美容保養事業，將生活和事業經營的有聲有色。對此，網友也紛紛給予鼓勵，「竟然有那麼痛苦的過去，努力的樣子真的很棒」、「妳已經盡力了，能靠自己的力量做這麼多事情真的很厲害！我支持妳」、「即使妳受到了不好的對待，但有朋友幫助妳真是太好了」。

YouTube 日本

上一則

10月29日星座運勢 獅子發揮魅力 水瓶春風得意

下一則

萬聖趴玩不過癮？這3款AI變裝App輕鬆變身繼續搞怪

延伸閱讀

愛州網紅扮「抗癌鬥士」詐8萬捐款 被逮辯「不是為錢」

愛州網紅扮「抗癌鬥士」詐8萬捐款 被逮辯「不是為錢」
朱茵聯手網紅直播帶貨 網批：「紫霞仙子」落入凡塵…

朱茵聯手網紅直播帶貨 網批：「紫霞仙子」落入凡塵…
新聞評論／民進黨言論自由「黨同伐異」 人權淪裝飾品

新聞評論／民進黨言論自由「黨同伐異」 人權淪裝飾品
又傳立委參選人沾腥 網紅小商人爆料林國慶摟妹討內褲

又傳立委參選人沾腥 網紅小商人爆料林國慶摟妹討內褲

熱門新聞

網友大推檸檬酸刷馬桶，不少人認同便宜又好用。 (取材自canva)

別用漂白水 內行曝清馬桶「1神物」便宜又好用：一刷秒變白

2023-10-20 23:19
浴室示意圖。（圖：Ingimage）

浴室「擺1物」搞定霉斑水垢 網讚：煮飯也好用

2023-10-19 19:12
比爾蓋茲喝手搖杯的表情相當逗趣（左圖）；右圖為比爾蓋茲與女兒菲比蓋茲坐在屋頂酒吧喝手搖飲料。（翻攝自比爾蓋茲Instagram）

影／比爾蓋茲也愛珍珠奶茶 和女兒一起喝台灣這家手搖飲

2023-10-21 20:40
3生肖11月將有貴人出現，有機會迎來事業蓬勃發展，財運旺到擋不住。示意圖，非新聞當事者。（取材自ingimage）

3生肖11月將有貴人出現 事業起飛、財運「旺到擋不住」

2023-10-26 01:23
示意圖。（imgimage）

重陽節後3生肖旺翻 財運飆升、橫財滾滾、數錢數到手軟

2023-10-24 18:01
這四生肖天生具有領導命，能在未來累積財富、迎向成功。(示意圖／ingimage)

4生肖天生具「領導命」 屬蛇當老闆、這生肖適合走政治

2023-10-23 23:58

超人氣

更多 >
「六人行」馬修派瑞洛杉磯家中浴缸溺斃 享年54歲

「六人行」馬修派瑞洛杉磯家中浴缸溺斃 享年54歲
湯唯被問是否願再接像「色戒」裸露戲 回應了一個字

湯唯被問是否願再接像「色戒」裸露戲 回應了一個字
真相大白 湯姆克魯斯演不了「鋼鐵人」的理由是…

真相大白 湯姆克魯斯演不了「鋼鐵人」的理由是…
中美直飛客運航班增至每周70班 關係改善訊號現

中美直飛客運航班增至每周70班 關係改善訊號現
婚變？陳曉染金髮 懶理外界傳言

婚變？陳曉染金髮 懶理外界傳言