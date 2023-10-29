韓男地鐵看A片看到睡著 一旁乘客尷尬 他醒了還繼續看

南韓男子在地鐵上看A片。（影片截圖）

南韓地鐵 近日出現尷尬一幕，有男子竟然邊搭車便看A片，過程中甚至一度睡著，而手中的影片仍繼續播放，讓周遭的乘客相當尷尬，更令人驚訝的是這名男子睡醒後絲毫不在意、接著觀看A片，甚至「看到笑出來」，整個經過被民眾拍下，上傳到網路後引發熱議。

南韓媒體報導，這起事件20日上午11時左右發生在首爾地鐵1號線的列車上，這名身穿藍色外套的男子看起來與其他乘客並無異處，同樣坐在位子用著手機，不過隨著這名男子睡著，拿著手機的雙手也放下並讓螢幕畫面「展示」在所有乘客面前，定睛一看居然正在「看A片」。

這時周遭的乘客都注意到男子的行為，其中就包含坐在他對面的另一名乘客，他甚至將這尷尬的畫面拍下並上傳到網路，只見這名男子不久後就醒來，但他若無其事地繼續觀看A片，甚至一度看到笑出來，絲毫不在意自己的行為是否妥當。

針對這起事件，南韓電視台JTBC的節目「事件班長」還特別邀請專家來進行評論，順天鄉大學警察行政系教授吳潤成指出「男子的行為可能引起旁人的羞恥心」，且根據南韓「鐵路安全法」第47條第1項「對乘客造成性侮辱行為」，最高可處500萬韓元（約3686美元）的罰款。

此外，吳潤成提到「是否構成性羞恥取決於幾個因素」，包含螢幕的大小或音量、觀看影片時的態度以及是否在受他人制裁情況下繼續觀看影片等，也有網友認為這樣的行為太扯，直呼「奇怪的人愈來愈多」，還有人開玩笑地表示「可以看A片看到睡著，可見這部片有多無聊」。

地鐵上看A片！男看到睡著「畫面全曝」醒了續看還笑出來

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