愛州網紅扮「抗癌鬥士」詐8萬捐款 被逮辯「不是為錢」

TikTok網紅魯梭裝病騙善款。(美聯社)

現年20歲、來自愛阿華州的TikTok 網紅魯梭（Madison Russo），她在社群平台上稱自己罹癌，還擁有顆足球 般大的腫瘤 ，期間獲得數百位熱心民眾支持，收到將近8萬美元的捐贈。但這樣看似暖心的抗癌故事，在今年1月時卻被踢爆造假，魯梭遭到警方以一級竊盜罪嫌逮捕。6月時，魯梭坦承犯行；直至10月20日，法院宣判她緩刑10年，魯梭須向受害者賠償以及支付罰金，共計超過4萬元。

據每日郵報報導，當時19歲魯梭在平台TikTok、Facebook、LinkedIn佯稱自己罹患肺腺癌，身上更因此有「足球般大」的腫瘤，除了常在社群分享自己「抗癌」日常，更曾接受媒體訪談，又以「抗癌鬥士」的身分受邀到大學演講。魯梭藉此博取了數以百萬計的同情，更獲得近4萬美元的捐贈，光是在募資平台GoFundMe就募到3.7萬美元。

不過，魯梭的騙局在今年初遭到懷疑，包括醫學專家在內的眾多網友，認為她的病情許多描述和樣貌，都與真實情況不符；警方接獲報案受理後，調閱魯梭的醫療紀錄，也並未發現她曾到任何醫療單位診斷出癌症，因此將其逮捕，魯梭也在今年6月坦承犯行，被檢方以一級竊盜罪起訴。

法院20日正式宣判魯梭緩刑10年，還要向受害者賠償3.9萬美元，以及支付1370美元罰款。警方就曾指出，在愛荷華州犯下一級竊盜罪，最高恐要蹲上10年苦窯。不過，魯梭只要在緩刑期間3年內不再犯任何罪，便能恢復自由。

此外，魯梭在庭上駁斥外界臆測她犯行的動機，她提到自己來自一個破碎的家庭，並稱：「我這麼做並非為了錢，並不是因為貪婪，也不是要搏關注，我只是希望能和我的家人團聚」。

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