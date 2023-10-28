我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

評論／邊緣化和被架空 李克強成「習核心」的局外人

「六人行」馬修派瑞洛杉磯家中浴缸溺斃 享年54歲

金卡戴珊推「激凸胸罩」 扮火辣發明家脫衣示範

編輯蔡欣妤／即時報導
金卡戴珊宣布品牌將推出「激凸胸罩」，ㄩ(取材自Instagram)
金卡戴珊宣布品牌將推出「激凸胸罩」，ㄩ(取材自Instagram)

「豐臀金」金卡戴珊（Kim Kardashian）一家都很有商業頭腦，她在2019年創立塑身內衣品牌Skims，主打各種膚色、尺寸商品一應俱全，並在本月推出男裝系列，邀來巴西足球巨星內馬爾（Neymar Jr.）、美式足球運動員尼克博薩（Nick Bosa）以及NBA球星「SGA」夏吉爾傑斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）助陣。另外她也接著宣布品牌將推出「激凸胸罩」，並親自脫衣演繹，畫面十分養眼。

金卡戴珊日前宣布品牌將推出「終極乳頭胸罩」，她在宣傳短片中親自穿上示範，並戴起眼鏡坐在電腦前介紹：「地球的溫度愈來愈熱，海平面正在上升，冰蓋正在縮小。我不是科學家，但我相信每個人都可以利用自己的技能盡自己的一份力量。」

金卡戴珊話鋒一轉帶到「激凸胸罩」，她說：「這就是為什麼我要推出一款內建乳頭的全新胸罩，這樣無論天氣多熱，你看起來總是很冷」最後還幽默說道：「有些日子很艱難（hard），但這些乳頭更堅硬（harder）。與這些冰山不同的是，它們（指內建乳頭）不會去任何地方。」

該款胸罩將在10月31日推出，單件售價為62美元。品牌承諾銷售額的 10% 將捐贈給 1% Planet，這是一個由數千家企業和環保組織共同努力支持人類和地球國際組織。事實上，「解放乳頭運動」（Free the nipple）在多國已盛行多年，許多明星包括金卡戴珊本人及她的姊妹都行之有年，在好萊塢女星間也屢見不鮮。

金卡戴珊身材火辣。(取材自Instagram)
金卡戴珊身材火辣。(取材自Instagram)

足球 好萊塢 巴西

上一則

婆婆最不敢惹生肖女 屬蛇賢妻良母 1強勢生肖不能硬碰硬

延伸閱讀

中國將防禦小行星撞地球 提深空探測藍圖

中國將防禦小行星撞地球 提深空探測藍圖
距離地球3.8億千米 18日將迎今年「最遠火星」

距離地球3.8億千米 18日將迎今年「最遠火星」
庫柏與名模傳緋聞 變李奧納多「表弟」

庫柏與名模傳緋聞 變李奧納多「表弟」
布萊德利庫柏不介意當李奧納多「表弟」？和名模傳緋聞

布萊德利庫柏不介意當李奧納多「表弟」？和名模傳緋聞

熱門新聞

網友大推檸檬酸刷馬桶，不少人認同便宜又好用。 (取材自canva)

別用漂白水 內行曝清馬桶「1神物」便宜又好用：一刷秒變白

2023-10-20 23:19
浴室示意圖。（圖：Ingimage）

浴室「擺1物」搞定霉斑水垢 網讚：煮飯也好用

2023-10-19 19:12
比爾蓋茲喝手搖杯的表情相當逗趣（左圖）；右圖為比爾蓋茲與女兒菲比蓋茲坐在屋頂酒吧喝手搖飲料。（翻攝自比爾蓋茲Instagram）

影／比爾蓋茲也愛珍珠奶茶 和女兒一起喝台灣這家手搖飲

2023-10-21 20:40
3生肖11月將有貴人出現，有機會迎來事業蓬勃發展，財運旺到擋不住。示意圖，非新聞當事者。（取材自ingimage）

3生肖11月將有貴人出現 事業起飛、財運「旺到擋不住」

2023-10-26 01:23
示意圖。（imgimage）

重陽節後3生肖旺翻 財運飆升、橫財滾滾、數錢數到手軟

2023-10-24 18:01
這四生肖天生具有領導命，能在未來累積財富、迎向成功。(示意圖／ingimage)

4生肖天生具「領導命」 屬蛇當老闆、這生肖適合走政治

2023-10-23 23:58

超人氣

更多 >
「六人行」馬修派瑞洛杉磯家中浴缸溺斃 享年54歲

「六人行」馬修派瑞洛杉磯家中浴缸溺斃 享年54歲
湯唯被問是否願再接像「色戒」裸露戲 回應了一個字

湯唯被問是否願再接像「色戒」裸露戲 回應了一個字
中美直飛客運航班增至每周70班 關係改善訊號現

中美直飛客運航班增至每周70班 關係改善訊號現
買按摩棒「當場試用」貼臉狂震不夠嗨 她掏衣往重要部位塞

買按摩棒「當場試用」貼臉狂震不夠嗨 她掏衣往重要部位塞
賣車沒過戶發生肇逃事件 華生被坑坐牢7天

賣車沒過戶發生肇逃事件 華生被坑坐牢7天