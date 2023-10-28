金卡戴珊推「激凸胸罩」 扮火辣發明家脫衣示範

金卡戴珊宣布品牌將推出「激凸胸罩」，ㄩ(取材自Instagram)

「豐臀金」金卡戴珊（Kim Kardashian）一家都很有商業頭腦，她在2019年創立塑身內衣品牌Skims，主打各種膚色、尺寸商品一應俱全，並在本月推出男裝系列，邀來巴西足球 巨星內馬爾（Neymar Jr.）、美式足球運動員尼克博薩（Nick Bosa）以及NBA球星「SGA」夏吉爾傑斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）助陣。另外她也接著宣布品牌將推出「激凸胸罩」，並親自脫衣演繹，畫面十分養眼。

金卡戴珊日前宣布品牌將推出「終極乳頭胸罩」，她在宣傳短片中親自穿上示範，並戴起眼鏡坐在電腦前介紹：「地球的溫度愈來愈熱，海平面正在上升，冰蓋正在縮小。我不是科學家，但我相信每個人都可以利用自己的技能盡自己的一份力量。」

金卡戴珊話鋒一轉帶到「激凸胸罩」，她說：「這就是為什麼我要推出一款內建乳頭的全新胸罩，這樣無論天氣多熱，你看起來總是很冷」最後還幽默說道：「有些日子很艱難（hard），但這些乳頭更堅硬（harder）。與這些冰山不同的是，它們（指內建乳頭）不會去任何地方。」