金卡戴珊推「激凸胸罩」 扮火辣發明家脫衣示範
「豐臀金」金卡戴珊（Kim Kardashian）一家都很有商業頭腦，她在2019年創立塑身內衣品牌Skims，主打各種膚色、尺寸商品一應俱全，並在本月推出男裝系列，邀來巴西足球巨星內馬爾（Neymar Jr.）、美式足球運動員尼克博薩（Nick Bosa）以及NBA球星「SGA」夏吉爾傑斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）助陣。另外她也接著宣布品牌將推出「激凸胸罩」，並親自脫衣演繹，畫面十分養眼。
金卡戴珊日前宣布品牌將推出「終極乳頭胸罩」，她在宣傳短片中親自穿上示範，並戴起眼鏡坐在電腦前介紹：「地球的溫度愈來愈熱，海平面正在上升，冰蓋正在縮小。我不是科學家，但我相信每個人都可以利用自己的技能盡自己的一份力量。」
金卡戴珊話鋒一轉帶到「激凸胸罩」，她說：「這就是為什麼我要推出一款內建乳頭的全新胸罩，這樣無論天氣多熱，你看起來總是很冷」最後還幽默說道：「有些日子很艱難（hard），但這些乳頭更堅硬（harder）。與這些冰山不同的是，它們（指內建乳頭）不會去任何地方。」
該款胸罩將在10月31日推出，單件售價為62美元。品牌承諾銷售額的 10% 將捐贈給 1% Planet，這是一個由數千家企業和環保組織共同努力支持人類和地球國際組織。事實上，「解放乳頭運動」（Free the nipple）在多國已盛行多年，許多明星包括金卡戴珊本人及她的姊妹都行之有年，在好萊塢女星間也屢見不鮮。
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