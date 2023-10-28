買按摩棒「當場試用」貼臉狂震不夠嗨 她掏衣往重要部位塞

俄羅斯女子疑被拍到「現場試用按摩棒」。示意圖。（取材自Ingimage)

部分商品可以試吃、衣服類可以試穿，但「私密用品」可沒有試用一說；一段監視器畫面近日在網上瘋傳，只見畫面中的黑髮女子拿起眼前的電動按摩棒端詳，左看右看後裝上了電池，貌似對貼在臉上的震動強度不太滿意，竟在大庭廣眾之下拉開衣服，直接往重要部位塞，雖然不確定是否真的有「現場實測」，但這樣的行為也引起旁人側目，同時掀起熱烈討論。

綜合每日星報（Daily Star）等媒體報導，事件發生在俄羅斯 的一處商場；貌似情侶的一對男女走到櫃檯前，向店員拿來了心儀的玩具後，裝上電池就測試了起來，起初女子只是將按摩棒貼在臉上，周遭民眾也並沒有特別在意，沒想到下一秒女子就當場做出「塞入衣服中」的動作，不僅一旁的男子直接嘴角失守，鏡頭也帶到後方女顧客一臉嫌棄、不可置信的表情。

畫面在網路上造成瘋傳，同時引起熱烈討論，部分網友則是透過店家細節推測，應該是連鎖百貨業者「Wildberry」的其中一間分店，但不清楚確切的地點在哪，此外女子雖然確實做出掏衣、塞向胯部的動作，是否真的有不妥的行為則未可知；不過每日星報也進一步強調，無法斷言事發地點位於「Wildberry」百貨，至於畫面流出是否為員工所為仍待釐清。

買按摩棒「當場試用」！貼臉狂震不夠嗨 她秒催落掏衣猛塞

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