好萊塢停擺 道具業者2000坪倉庫剩老闆留守 收入15萬→1萬元

75歲的梅爾（Marc Meyer）在好萊塢開設道具公司Faux Library Studio Props，受到演員罷工影響，超過2000坪倉庫形同關門狀態。(中央社)

好萊塢 演員罷工 超過3個月，影響周邊產業70萬人。道具業者占地2000多坪倉庫，剩下老闆留守，形同關門狀態。

從劇組的布景師做起，在好萊塢布景、道具業界擁有50多年經驗、現年75歲的梅爾（Marc Meyer）開設道具公司Faux Library Studio Props將近30年，最近100多天內面臨重大挑戰，付不出房租。

根據加州電影委員會（California Film Commission），演員工會暨美國廣播電視演員工會聯合會（SAG-AFTRA）展開罷工以來，超過70萬名影視從業人員受到影響。

梅爾表示：「我們一天曾有15輛到20輛卡車進出，一個月營業額15萬美元，現在每天大概只有一輛卡車，通常還是拿東西來還的，現在我們每個月收入只有1萬美元。」

占地一整個街區的倉庫，平時聘請15名員工參與營運，其中7、8名業務人員在辦公室裡，負責與各大電影、電視製作團隊聯繫。

業務繁忙時，熱門的桌椅家具上貼滿紙條，代表已經出租，上面寫著不只一家客戶聯絡方式，通常一個劇組拍攝完後，另一個劇組接著要用。

這一座有如大型家具店的倉庫，裝滿各種風格、不同年代的辦公桌椅、沙發擺設、家飾檯燈等。

無論是「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）片中，湯姆克魯斯（Tom Cruise）的軍官辦公室；或是各種年代的會議室、辦公桌；甚至美國白宮內的講台、歷屆總統畫像都有。

演員罷工一開始，好萊塢全面停擺，這家道具布景公司如今只剩老闆梅爾與愛犬留守，大門處於半關閉的狀態，客人到了門口還得打電話請梅爾來開門。

梅爾1971年起在環球影業（Universal Studios）工作，擔任許多電視節目、電影作品的布景師。他難忘一部作品是已故女星奧莉薇亞紐頓強（ Olivia Newton-John ）在1980年主演的「仙納杜狂熱」（Xanadu），他因為這部電影與奧莉薇亞紐頓強成為好友。

梅爾25年前獨力創業，他「起家」的道具竟是從友人那裡收購來的一些書籍。他因為曾在業界工作，知道拍攝中需要書籍當背景，聘請自己的園丁和他太太當員工，開始製作道具書。

梅爾現在的倉庫中有一角擺設就像圖書館 ，不只書架跟正牌圖書館一模一樣，書籍也分門別類，按照不同的領域擺放，唯一跟正牌圖書館不一樣的地方是，梅爾架上的書全部都是空殼的道具書。

如今梅爾的事業擴大到各式各樣的道具、布景與家具，但包括他的公司在內，好萊塢地區大約8家類似的道具公司都因為演員罷工而受到衝擊。

梅爾說：「罷工影響了我們所有人，我們實際上處於關門狀態，因為劇組沒有演員，也就不需要搭布景，沒有布景，自然也不需要我這些家具、道具書，我的檯燈等等。」

友人在募資網站gofundme為梅爾的公司募款，希望協助這家老牌的道具公司度過難關。梅爾表示，以現在的收入，連房租都付不出來，房東對此也不知道如何是好，只能寄望演員工會與製片廠的談判盡快有結果，電影、電視恢復拍攝。