A型省餐費、O型不愛買衣服：4血型「討厭花錢買什麼」

不同血型的人，對消費也有不同堅持。(ingimage)

每個人的金錢觀念不同，同樣一件東西，可能會有人願意砸大錢買下，也有人覺得一文不值。日本 網站「占TV」近來就分析四種血型的人，不喜歡把錢花在什麼樣的事情上。

血型A型：餐費

對個性節儉的A型而言，碰到大多數的東西，都不希望會花到太多錢。特別是餐費這個部分，更是會為了省錢選擇自炊，避免外食或者購買便利商店便當等等的。甚至還可能會為了進一步節省食材費用，而在住家陽台嘗試種菜。至於省下來錢，則會大多直接存起來。

血型B型：遊戲課金

社交性格的B型，在交際應酬上的費用毫不手軟，像是和人聚餐，或者過節送禮等等，要花多少錢他們都肯。相對地，在並非和真人互動的遊戲，他們就不想花錢在這上頭。且因為不肯花錢，也會漸漸地覺得遊戲一點都不有趣而退坑。

血型O型：流行服飾

O型雖然喜歡時髦，但卻意外地不喜歡購買流行服飾。這是因為像這樣的衣服，往往只能在當季穿著，一旦過季之後，就容易被打入衣櫥冷宮，形成浪費。因此在購買衣服時，他們會優先挑選品質優良，能夠一穿再穿的服飾，就算價格貴一點也能接受。

血型AB型：化妝用品

AB型有著不喜歡外出，常常待在家裡就好的個性。也因為這樣，讓他們大幅減少需要化妝品的必要。儘管還是可能會常備一些平時上班用的保養品，但擁有更多功能，更昂貴的化妝品，就不太會是AB型需要用到的東西，自然也不會去買。