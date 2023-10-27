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4星座小心得罪人 雙子易失言、這星座隨性過頭

聯合新聞網／綜合報導
四星座特別少根筋，容易不小心得罪他人。（取材自pixabay）
四星座特別少根筋，容易不小心得罪他人。（取材自pixabay）

有些人在某些時刻神經會特別大條，可能在無意中得罪他人。根據塔羅牌老師艾菲爾Facebook發文，四個星座在特定情況下容易「少根筋」，做出令人意想不到的行為。建議同時參考太陽、上升、月亮星座。

TOP4：雙子座——喜歡說話、不知收斂

雙子座有良好的溝通和表達能力，但也很容易說得太起勁而失言。他們喜歡跟各種不同的人交流分享，但卻不太能控制自己的言行。

雙子座認為說話就是要直接，不需要太多顧慮或修飾。但這樣的性格也容易讓他們得罪人，因為他們只會隨心所欲地說出自己的想法。

TOP3：獅子座——我行我素、易得罪人

獅子座有很強的自信和領導力，但也容易太驕傲、自以為是。他們喜歡受到別人的關注和讚美，但卻不太能接受他人給的批評和回饋。

獅子總認為自己是最好的，不需要向任何人低頭妥協。然而這樣的性格也可能得罪人，被認為他們不尊重別人意見和感受，只是一味強調自己的立場和權威，讓別人覺得他們很霸道或不謙虛。

TOP2：水瓶座——天馬行空、少一根筋

水瓶座有很多創意和想法，卻很難在現實中落實。他們喜歡探索新鮮事物，但卻容易忽略細節和常識。

水瓶不太在乎社會規範或傳統觀念，只想按照自己的興趣生活。但這樣的性格也讓他們容易得罪人，因為他們可能不會注意到別人的期待或要求，只做「自己想做的事」。水瓶可能會在不適當的場合發表自己的看法，或是對別人的建議漠不關心，讓別人覺得他們很固執或不合群。

TOP1：射手座——不分場合、嘻皮笑臉

射手座不管是在工作還是生活中，都抱著一種隨性的態度，不願受到任何的拘束或壓力。他們認為「人生就是要快樂」，不需要太在意別人的眼光或評價。

不過，這樣的性格也讓他們容易得罪人，因為射手不會考慮別人的感受或需求，只會按照自己的想法做事，可能會在不恰當的時間點開玩笑，或對別人的意見置之不理，讓別人覺得他們沒禮貌或不被尊重。

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