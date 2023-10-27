「披頭四」最後一曲11月2日發行 AI萃取約翰藍儂原音

「披頭四樂團」健在成員保羅麥卡尼（左）和林哥史達（右）26日透露，披頭四歌曲「Now And Then」將於11月2日發行。圖為兩人2014年表演。（路透）

「披頭四樂團」健在成員保羅麥卡尼（Paul McCartney）和林哥史達（Ringo Starr）今天透露，在AI人工智慧 協助下，備受期待的披頭四歌曲「Now And Then」將於11月2日發行。

法新社報導，這首Now And Then最初是已故成員約翰藍儂（John Lennon）創作、演唱，後來其他成員持續參與創作，在離最初錄製近50年後，終於由保羅麥卡尼、林哥史達加上AI協助下完成。

現年81歲的保羅麥卡尼6月時即已宣布這首單曲將發行，宣傳預告中將此首稱作「披頭四最後一曲」。

Now And Then將於11月2日發行，並於次日推出音樂MV，共同發行單位包括以行銷披頭四相關事務聞名的蘋果音樂公司（Apple Corps）、Capitol唱片公司和環球音樂集團旗下的UMe唱片。

英國知名樂團披頭四將推出「新歌」Now And Then。（美聯社）

由墨瑞（Oliver Murray）編導的一部12分鐘紀錄片，也將在當晚於YouTube首映，隨後並由保羅麥卡尼和林哥史達發表評論。墨瑞曾在2022年執導滾石樂團（The Rolling Stones）的傳記迷你劇。

Now And Then是約翰藍儂於1970年代末在紐約的家中錄製，其中也有鋼琴樂的部分。

這首單曲製作時，還與電影「魔戒」導演彼得傑克森（Peter Jackson）合作，以AI將約翰藍儂的聲音與鋼琴和弦分離。彼得傑克森也是2021年紀錄片「披頭四：歸來」（The Beatles: Get Back）的導演。

保羅麥卡尼在宣布單曲發行日的評論裡說「這裡有約翰藍儂的聲音，極其清晰透徹」「這讓人非常激動，我們都能感受，這是真正的披頭四錄音」。

「到了2023年還在做披頭四音樂，並即將發行一首大家沒聽過的新歌，我認為這是一件令人興奮的事。」

保羅麥卡尼和林哥史達去年完成了這首單曲，曲中也有已故成員喬治哈里森（George Harrison）於1995年錄製的電吉他和原聲吉他。

在洛杉磯 Capitol錄音室錄製時，曲中再添加林哥史達的鼓聲，以及貝斯、鋼琴還有保羅麥卡尼的滑音吉他獨奏（受喬治哈里森啟發）與更多和聲。

林哥史達還說「我們從沒如此幾近讓（約翰藍儂）回到錄音室，所有人都非常激動。」

「就像約翰藍儂也在場一樣，你懂的，這真是令人驚奇。」

由約翰藍儂、保羅麥卡尼、林哥史達、喬治哈里森組成的披頭四樂團（Beatles）曾瘋迷全球，1970年解散單飛後即未再聚首。

約翰藍儂1980年在紐約遭槍擊過世，年僅40歲；喬治哈里森2001年因肺癌去世，享年58歲。

約翰藍儂去世前一年為保羅麥卡尼錄製一捲錄音帶，Now And Then便是其中幾首單曲之一。約翰藍儂的遺孀小野洋子後來在1994年將曲子送給保羅麥卡尼。

另外兩首歌Free As A Bird和Real Love由製作人林恩（Jeff Lynne）打理，並於1995年和1996年發行。林恩是知名的電光交響樂團（ELO）創始成員，也榮登搖滾名人堂。

法新社指出之前也曾有人想發行Now And Then，但因錄音帶的背景噪音無法克服而放棄，如今靠AI實現。

儘管在音樂中應用AI引發爭議，有人譴責濫用版權、也有人讚揚AI的功能，保羅麥卡尼今年稍早仍說，AI的使用「有點恐怖，但令人興奮，因為它是未來」。

Now And Then將與披頭四1962年初試啼聲的單曲Love Me Do作雙主打發行，單曲封面設計將由美國藝術家魯沙（Ed Ruscha）操刀。