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不滿速食店員工 她吐口水還揪同夥「搞破壞」暴力行為全都錄

聯合新聞網
只因不滿速食店員工態度，女子朝對方吐口水，同夥也失控扔物品。（取材自「ChicagoCritter」X）
只因不滿速食店員工態度，女子朝對方吐口水，同夥也失控扔物品。（取材自「ChicagoCritter」X）

美國一名女顧客不滿速食店員工態度「粗魯」，一氣之下朝對方吐口水，同夥男性見狀後，也狂扔物品到櫃檯內，試圖掀翻任何可以觸摸到的物品，使現場一片狼藉。

芝加哥獨立媒體CHICAGO CRITTER報導，一名女顧客不滿速食店女員工的態度粗魯，對員工比手畫腳，還從快速取餐窗口吐口水。後來工作人員同意退款，要走向前遞鈔票時，另一名男同夥卻趁機拿櫃檯上的紙杯扔出去，飲料瞬間灑出，他還伸手到旁邊鐵櫃，試圖將檯面所有物品往下撥，現場食物、餐具整個散落一地。

對於這番離譜行徑，網友紛紛表示「野蠻行為」、「他們剛逃離動物園」、「根本沒有情緒控制能力」、「都退款了，為什麼一定要撕破臉？」，也有人認為要對他們實施法律制裁，「這就是你對待工作人員的態度嗎？入獄吧」、「被逮捕後在牢房裡終身監禁，犯罪才會停止」、「我希望員工確實報警，他們需要為造成的損害付出代價」。

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