不滿速食店員工 她吐口水還揪同夥「搞破壞」暴力行為全都錄

美國一名女顧客不滿速食店員工態度「粗魯」,一氣之下朝對方吐口水,同夥男性見狀後,也狂扔物品到櫃檯內,試圖掀翻任何可以觸摸到的物品,使現場一片狼藉。

據芝加哥 獨立媒體CHICAGO CRITTER報導,一名女顧客不滿速食店女員工的態度粗魯,對員工比手畫腳,還從快速取餐窗口吐口水。後來工作人員同意退款,要走向前遞鈔票時,另一名男同夥卻趁機拿櫃檯上的紙杯扔出去,飲料瞬間灑出,他還伸手到旁邊鐵櫃,試圖將檯面所有物品往下撥,現場食物、餐具整個散落一地。

對於這番離譜行徑,網友紛紛表示「野蠻行為」、「他們剛逃離動物園 」、「根本沒有情緒控制能力」、「都退款了,為什麼一定要撕破臉?」,也有人認為要對他們實施法律制裁,「這就是你對待工作人員的態度嗎?入獄吧」、「被逮捕後在牢房裡終身監禁,犯罪才會停止」、「我希望員工確實報警,他們需要為造成的損害付出代價」。

📍Central & Roosevelt

