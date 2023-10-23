億萬富豪適用稅率竟比你還低 它提倡全球富人最低稅負制

獨立稅務研究機構提倡，各國政府應該打造一套針對超級富豪的全球最低稅負制。圖為行人路過精品品牌的門市。(路透)

獨立稅務研究機構歐盟 稅務觀察（EU Tax Observatory）表示，各國政府應該打造一套針對超級富豪的全球最低稅負制，類似於主要國家所同意推動的全球企業最低稅負制，以便大幅提振稅收。

這家設於巴黎經濟學院的獨立機構發表的研究顯示，如果對全世界2,750位擁有數十億美元以上的富豪的財富課徵2%稅率，一年可籌得約2,500億美元稅收。

諾貝爾 經濟學獎得主史提格里茲（Joseph Stiglitz）在報告的引言中表示：「明顯的稅負差異破壞了我們民主的正常功能；它加深了不平等、削弱人們對我們制度的信任，並且侵蝕社會契約。」「我們對企業的要求，現在也必須用於要求億萬富豪。是時候對超級富有者建立全球最低稅負制。」

歐盟稅務觀察估計，億萬富豪必須遵守的個人有效納稅水準，只有他們財富的0%至0.5%。根據2021年的數據，針對這些超級富豪制定2%的最低稅負，將讓政府額外收到2,140億美元稅收。目前政府從超級富豪課徵到的稅收為440億美元。

根據研究人員說法，億萬富豪通常是以低的有效稅率納稅，部分原因是他們能利用控股公司規避所得稅。以法國、美國和荷蘭為例，這種做法能讓最高收入級距的平均稅率劇降。

歐盟稅務觀察表示，依據財富設定全球一致的最低稅負水準，會是最好的參考點，原因是所得的流動並沒有像資產市值那樣被良好定義。

該機構說這套制度最終可涵蓋其他富有人士，但起初針對億萬富豪，會是比較容易實施的第一步。此外，對超級富豪實施全球最低稅負制，也會比針對企業施行來得更簡單，因為在取得營收的司法轄區方面劃分方面，爭議點較少。

這份研究讓有關針對超級富豪提高課稅的呼聲增添支持度。在2020年，美國參議員華倫（Elizabeth Warren）和桑德斯（Bernie Sanders）投入民主黨黨內總統初選時，就提倡要對最富有美國富豪累積的財富加稅。美國總統拜登 去年提出一項範圍較小的稅收制度，主要是基於所得收入與未實現資本利得。不過，只要美國共和黨控制眾議院，這項提案就不太可能過關。