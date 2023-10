布蘭妮收1500萬版稅出回憶錄 有聲書由蜜雪兒威廉絲獻聲

小甜甜布蘭妮回憶錄大談與賈斯汀的情史。(Getty Images)

美國流行樂歌手「小甜甜」布蘭妮2年前擺脫父親監管後,在本月24日出版的回憶錄The Woman in Me中詳述自己成為超級巨星的歷程,以及成名對她帶來的種種傷害。

法新社報導,布蘭妮(Britney Spears)這本備受各界期待的回憶錄,已經有一項內幕登上頭條新聞:她1999年至2002年間與流行歌手賈斯汀(Justin Timberlake)交往期間曾自認遭施壓去墮胎 。

布蘭妮在書中寫著,「如果這件事是由我一人決定,我永遠不會這麼做」,還說「這是我一生中經歷最痛苦的事之一」。

出版商賽門舒斯特公司(Simon & Schuster)對布蘭妮回憶錄大部分內容都保密有加。這並不奇怪,因為根據報導,賽門舒斯特是以天價1500萬美元跟布蘭妮簽約。

歌手小甜甜布蘭妮。(美聯社)

然而,這1500萬美元稱不上是豪賭,因為這本回憶錄已在美國亞馬遜 (Amazon US)預售榜上名列前茅。這本回憶錄24日將以10種語言在約20個國家正式發行。

布蘭妮向「時人雜誌」(People Magazine)表示,「重溫這一切最起碼可說是讓人興奮、心碎和激動的」。

情緒上的震盪,意味著41歲的布蘭妮只為其有聲書錄製一小部分內容,剩下的則是留給女星蜜雪兒 威廉絲(Michelle Williams)朗讀。

布蘭妮本周在社群平台Instagram寫著,許多新聞對這本書的報導讓人很難消化,但「我今早醒來,告訴(自己)這些事其實都是相對性的…沒什麼好在乎」。

布蘭妮童年時期與後來從影的雷恩葛斯林(Ryan Gosling)以及「瓶中精靈」克莉絲汀(Christina Aguilera)一同在「米老鼠俱樂部」(The Mickey Mouse Club)發跡。

1998年不過16歲的她,就憑「愛的初告白」(...Baby One More Time)成為全球最著名女性之一。這張專輯狂賣1000萬張,主打歌更是有史以來最熱門的金曲之一。

隨後她又發行了8張專輯,銷量經常達到數百萬張,其中包括Oops!...I Did it Again和In the Zone,並且舉行了多次精采的世界巡迴演唱。

布蘭妮在媒體關注下成長,從小就被自己的行銷定位無情地性感化,終於在2007年失去自我,不但剃光自己的頭髮,並被拍到襲擊狗仔隊汽車,引發各界關注,也導致父親史皮爾茲(Jamie Spears)依法控制了她的生活,舉凡財務、職業決策,甚至是否可以見到小孩或結婚,都由父親說了算。布蘭妮稱這無異於「虐待」。

布蘭妮的粉絲發起了#FreeBritney運動,並在媒體調查協助下,法院最終在2021年9月解除了她父親監管人的職務,不過她顯然也不再與家人說話。

監管事件落幕後,布蘭妮的生活也沒有一帆風順,她與模特兒阿斯加利(Sam Asghari)婚姻僅維持14個月就於8月結束。不過現在看來,她的藝術成就將再添一筆榮登暢銷書榜的紀錄。