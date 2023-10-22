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布蘭妮收1500萬版稅出回憶錄 有聲書由蜜雪兒威廉絲獻聲

中央社／巴黎22日綜合外電報導
小甜甜布蘭妮回憶錄大談與賈斯汀的情史。（Getty Images）
小甜甜布蘭妮回憶錄大談與賈斯汀的情史。（Getty Images）

美國流行樂歌手「小甜甜」布蘭妮2年前擺脫父親監管後，在本月24日出版的回憶錄The Woman in Me中詳述自己成為超級巨星的歷程，以及成名對她帶來的種種傷害。

法新社報導，布蘭妮（Britney Spears）這本備受各界期待的回憶錄，已經有一項內幕登上頭條新聞：她1999年至2002年間與流行歌手賈斯汀（Justin Timberlake）交往期間曾自認遭施壓去墮胎

布蘭妮在書中寫著，「如果這件事是由我一人決定，我永遠不會這麼做」，還說「這是我一生中經歷最痛苦的事之一」。

出版商賽門舒斯特公司（Simon & Schuster）對布蘭妮回憶錄大部分內容都保密有加。這並不奇怪，因為根據報導，賽門舒斯特是以天價1500萬美元跟布蘭妮簽約。

歌手小甜甜布蘭妮。（美聯社）
歌手小甜甜布蘭妮。（美聯社）

然而，這1500萬美元稱不上是豪賭，因為這本回憶錄已在美國亞馬遜（Amazon US）預售榜上名列前茅。這本回憶錄24日將以10種語言在約20個國家正式發行。

布蘭妮向「時人雜誌」（People Magazine）表示，「重溫這一切最起碼可說是讓人興奮、心碎和激動的」。

情緒上的震盪，意味著41歲的布蘭妮只為其有聲書錄製一小部分內容，剩下的則是留給女星蜜雪兒威廉絲（Michelle Williams）朗讀。

布蘭妮本周在社群平台Instagram寫著，許多新聞對這本書的報導讓人很難消化，但「我今早醒來，告訴（自己）這些事其實都是相對性的…沒什麼好在乎」。

布蘭妮童年時期與後來從影的雷恩葛斯林（Ryan Gosling）以及「瓶中精靈」克莉絲汀（Christina Aguilera）一同在「米老鼠俱樂部」（The Mickey Mouse Club）發跡。

1998年不過16歲的她，就憑「愛的初告白」（...Baby One More Time）成為全球最著名女性之一。這張專輯狂賣1000萬張，主打歌更是有史以來最熱門的金曲之一。

隨後她又發行了8張專輯，銷量經常達到數百萬張，其中包括Oops!...I Did it Again和In the Zone，並且舉行了多次精采的世界巡迴演唱。

布蘭妮在媒體關注下成長，從小就被自己的行銷定位無情地性感化，終於在2007年失去自我，不但剃光自己的頭髮，並被拍到襲擊狗仔隊汽車，引發各界關注，也導致父親史皮爾茲（Jamie Spears）依法控制了她的生活，舉凡財務、職業決策，甚至是否可以見到小孩或結婚，都由父親說了算。布蘭妮稱這無異於「虐待」。

布蘭妮的粉絲發起了#FreeBritney運動，並在媒體調查協助下，法院最終在2021年9月解除了她父親監管人的職務，不過她顯然也不再與家人說話。

監管事件落幕後，布蘭妮的生活也沒有一帆風順，她與模特兒阿斯加利（Sam Asghari）婚姻僅維持14個月就於8月結束。不過現在看來，她的藝術成就將再添一筆榮登暢銷書榜的紀錄。

亞馬遜 蜜雪兒 墮胎

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