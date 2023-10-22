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天后魅力無限 泰勒絲電影蟬聯北美票房冠軍 李奧納多「花月殺手」第2

中新社／洛杉磯22日電
「泰勒絲：時代巡迴演唱會」蟬聯北美周末票房冠軍。(美聯社)
「泰勒絲：時代巡迴演唱會」蟬聯北美周末票房冠軍。(美聯社)

電影版「泰勒絲：時代巡迴演唱會」（Taylor Swift：The Eras Tour）蟬聯北美周末票房冠軍。

據票房統計網站BoxOfficeMojo10月22日發佈的電影市場數據，31部影片北美周末票房（10月20日至22日）報收約8030萬美元，較前一周末減少約39%。

儘管第二個上映周末票房環比下跌逾66%，「泰勒絲：時代巡迴演唱會」仍以約3100萬美元繼續領跑北美周末票房。目前該片北美累計票房接近1.3億美元、總票房超過1.6億美元。 好萊塢明星李奧納多狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)主演的「花月殺手」（Killers of the Flower Moon）則是最新一期北美周末票房排行榜表現最好的新片。

李奧納多狄卡皮歐(右起)、勞勃狄尼洛、莉莉葛萊史東主演「花月殺手」。(圖：UIP...
李奧納多狄卡皮歐(右起)、勞勃狄尼洛、莉莉葛萊史東主演「花月殺手」。(圖：UIP提供)

李奧納多狄卡皮歐(左)、莉莉葛萊史東在「花月殺手」中飾演一對夫妻，片中有浪漫愛情...
李奧納多狄卡皮歐(左)、莉莉葛萊史東在「花月殺手」中飾演一對夫妻，片中有浪漫愛情，也有謀殺背叛。(圖：UIP提供)

自20日亮相以來，「花月殺手」兩次登上北美單日票房榜首，並以約2300萬美元首映周末票房摘得本期周末票房榜單亞軍。這部歷史犯罪劇情片在第76屆坎城影展映後廣受好評，目前主要電影網站對其評價為IMDb評分8.2、MTC評分89、爛番茄新鮮度92%（300評），CinemaScore打分為A－。加上北美以外市場，該片迄今總票房約4400萬美元。

隨著放映影院開始減少，恐怖片「大法師：信徒」（The Exorcist：Believer）此番周末票房環比下跌49%，以約560萬美元從上期榜單亞軍退居本輪排名第三位。目前該片北美累計票房約5420萬美元、總票房接近1.08億美元。

動畫片「汪汪隊立大功：超級大電影」（PAW Patrol：The Mighty Movie）緊隨其後，以約445萬美元周末票房、35%環比跌幅從上期榜單季軍降至本輪排名第4位。目前該片北美累計票房約5606萬美元、總票房超過1.48億美元，兩項數據均已超越2021年面世的第一部「汪汪隊立大功大電影」（PAW Patrol: The Movie）。

曾獲奧斯卡獎最佳視覺效果提名的「聖誕夜驚魂」（The Nightmare Before Christmas）在迎來首映30周年之際，20日再次登上大銀幕。這部爛番茄新鮮度達95%（106評）的迪士尼動畫片，重映首周末以約410萬美元票房登上本期榜單第5位。

此外，懸疑驚悚恐怖片「奪魂鋸X」（Saw X）、科幻動作片「A.I.創世者」（The Creator）、懸疑劇情片「威尼斯魅影謀殺案」（A Haunting in Venice）、劇情片「盲證」（The Blind）和懸疑恐怖片「鬼修女II」（The Nun II）依次分享本期北美周末票房十強其他席位。 

泰勒絲 奧斯卡獎 坎城影展

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