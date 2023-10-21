北卡男半裸陳屍庭院 園丁「繞屍除草」以為是萬聖節裝飾

北卡羅萊納州日前驚見一具半裸男屍，目擊者還誤以為是萬聖節裝飾品。示意圖，非當事人。（取材自pixabay）

北卡 羅萊納州（North Carolina）近日發生了一起駭人命案，有一名34歲男子竟「半裸」陳屍於某空屋的院子當中，警方在接獲報案趕赴現場後，發現男子已經死亡至少一天的時間，儘管過程中曾有一名除草工人來到現場工作，但對方卻淡定地把男屍當成萬聖節 裝飾品。至於男子的詳細死因為何？仍有待後續調查才可釐清。

根據紐約郵報等多家媒體報導，這起事件發生於當地時間10月10日，有一名建築工人在北卡羅萊納州某空屋院子中，發現了一具半裸、面部朝地的男屍，嚇得他趕緊向警方報案。警方獲報來到現場後，發現死者是34歲的歐文斯（Robert Owens），他除了已在現場陳屍超過一天外，身上還只穿著內衣、襪子，死狀非常離奇。

當地警方調查後發現，案發現場雖然沒有居住，但一直是有在從事訓狗工作，故雖然有一名除草工人曾於10月9日來到現場進行修剪草木的工作，但他在看到歐文斯的屍體後，還以為只是有人為了萬聖節，特別拿出假人道具來進行「搞怪」裝飾，於是他便不以為然地離開現場，自然也沒向警方報案。

警方在針對歐文斯的遺體進行初步相驗後，確認歐文斯身上並無明顯外傷與遭襲痕跡，故初步排除他殺可能。不過，由於歐文斯的死狀離奇，因此得要等到更進一步的驗毒報告出爐後，才有辦法確認其真實死因。而歐文斯的妹妹也在網站《GoFundMe 》發起募款活動，希望社會大眾能出手相助，讓家屬們能夠儘速瞭解案情真相。

GoFundMe網站連結：https://www.gofundme.com/f/all-proceeds-go-to-help-pay-for-funeral-cost

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